Geografie 2025: Monfalcone crocevia di culture e idee

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Riflettere sul mondo che cambia, scoprire nuove storie e incontrare autori e artisti di fama nazionale e internazionale. Monfalcone si prepara ad accogliere la settima edizione del Festival Letterario Geografie, un evento che dal 26 al 30 marzo 2025 trasformerà la città in un crocevia di culture e idee. Il tema di quest’anno, “Come cambiano i confini del mondo”, inviterà il pubblico a riflettere sulle trasformazioni globali, i conflitti e le nuove rotte del vivere.

Il festival, organizzato in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it, vedrà la partecipazione di oltre 50 voci del pensiero, della letteratura e del giornalismo. L’inaugurazione, mercoledì 26 marzo, sarà affidata al saggista e presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, che presenterà la sua “Storia del mondo, dal Big Bang ad oggi”. La chiusura, domenica 30 marzo, vedrà protagonista il cantante Red Canzian. Una delle voci dei Pooh racconterà la sua vita attraverso le pagine del suo libro “Cento parole”.

Tra gli ospiti più attesi, Tiziana Panella e Vittorio Emanuele Parsi, che presenteranno il loro libro “La vita due volte”, testimonianza di una rinascita personale e di coppia. Giacomo Poretti porterà in scena uno spettacolo teatrale sulle “geografie del lavoro”, mentre i giornalisti Fausto Biloslavo e Massimo Franco analizzeranno le rotte migratorie e i confini geopolitici.

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani lettori, con il “GeoRagazzi”, un festival nel festival che vedrà la partecipazione di autori come Nicoletta Costa, Chiara Carminati, Beatrice Masini e Luigi Garlando. Tra le novità, la presentazione del libro di Zeno D’Agostino, ex presidente dell’Autorità Portuale di Trieste, che ha scritto una storia per bambini illustrata da Sara Paschini.

Il festival esplorerà anche le “geografie” delle città di confine, con un focus su Gorizia, Trieste e Monfalcone. Passeggiate letterarie, mostre e incontri approfondiranno la storia e l’identità di questi territori.