Giochi della chimica, studenti delle superiori riuniti all’università per le finali regionali

In Friuli Venezia Giulia sono oltre 190 gli studenti e studentesse delle scuole superiori coinvolti nelle finali regionali dei Giochi della Chimica, che si svolgeranno sabato 20 aprile, dalle 10.30, presso le Università di Udine (aule informatiche dei Rizzi, via delle Scienze 206) e di Trieste. Organizzate dalla sezione regionale della Società Chimica Italiana, su incarico del Ministero dell’Istruzione e del merito, hanno l’obiettivo di promuovere tra i giovani le potenzialità didattiche e l’interesse per tale disciplina. I vincitori in regione delle tre classi di concorso accederanno alla finale nazionale in programma a Firenze-Fiesole dal 24 al 26 maggio. All’evento a Udine ha collaborato il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo friulano.

I Giochi della Chimica, proposti a livello nazionale dal 1987, sono organizzati dalla Società Chimica Italiana e sono stati inseriti dal Ministero nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Le finali regionali di sabato 20 aprile si terranno in contemporanea in tutta Italia e riguardano complessivamente seimila ragazzi e ragazze (precedentemente selezionati in ciascun istituto iscritto alla competizione). I partecipanti dovranno risolvere, in due ore, 48 quesiti a risposta multipla (diversi per le tre classi di concorso), utilizzando un’apposita piattaforma online. I più meritevoli accederanno alla finale nazionale in Toscana e fra i migliori studenti e studentesse di quest’ultima, una commissione nominata dalla Società Chimica Italiana selezionerà i quattro che rappresenteranno l’Italia ai Campionati internazionali della Chimica, in programma a Riad, in Arabia Saudita, dal 21 al 30 luglio.

«Le scuole che svolgeranno la gara ai Rizzi sono undici, con oltre 140 studenti e studentesse coinvolti» sottolineano Rosanna Toniolo ed Eleonora Aneggi, referenti per l’Ateneo del progetto. «I Giochi e i Campionati Internazionali della Chimica hanno l’obiettivo di sostenere e valorizzare il percorso di crescita globale dei partecipanti: stimolano atteggiamenti positivi e propositivi non solo verso la chimica ma verso tutte le discipline scientifiche, offrendo opportunità di condivisione, integrazione e valorizzazione delle eccellenze».