Giornate del Cinema muto, a Pordenone spettatori da 41 Paesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ calato il sipario sulla 44 edizione delle Giornate del Cinema Muto in programma a Pordenone. Sabato sera, per la chiusura ufficiale, il teatro Verdi era tutto esaurito Protagonista Buster Keaton con (Accidenti… che ospitalità!) del 1923, il suo primo lungometraggio andato in replica anche domenica per il gran finale con l’accompagnamento musicale affidato all’Orchestra of the Imaginary di Ljubljana. Il bialciod elal ragìsegga è più che positivo

Un migliaio gli accreditati arrivati a Pordenone da 41 Paesi (il 16% dagli Stati Uniti) per una settimana fitta di proiezioni, eventi, presentazioni di libri e conferenze. A questo numero si aggiungono gli oltre 400 abbonati da più di 30 Paesi per la sola programmazione online, realizzata in collaborazione con MYmovies. 115.500 le pagine visitate sul sito delle Giornate nel periodo del festival e su Facebook e Instagram si sono raggiunti 3.100.00 utenti unici, per un totale di 4.600.000 impression. Oltre 200 i titoli tra cortometraggi e lungometraggi provenienti da 40 archivi internazionali che hanno collaborato alla riuscita della 44a edizione del festival, presieduto da Livio Jacob e diretto da Jay Weissberg.

«Dopo dieci anni alla direzione del festival – ha commentato lo stesso Weissberg – una delle più grandi soddisfazioni è vedere sempre più giovani interessati al cinema muto”

Come ogni anno, dopo il festival, una selezione del programma sarà presentato a Parigi, alla Fondation Seydoux-Pathé, dal 29 ottobre al 18 novembre e Le Giornate del Cinema Muto danno appuntamento a Pordenone per la 45a edizione, dal 3 al 10 ottobre 2026.