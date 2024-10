Giornate Fai d’Autunno: in 7mila nel primo fine settimana

La XIII edizione delle Giornate FAI d’Autunno in Friuli Venezia Giulia per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 ottobre si chiude con quasi 7.000 presenze nei 7 Comuni in cui si è svolta l’iniziativa: Cividale del Friuli (UD), Fontanafredda (PN), Manzano (UD), Pordenone, Roveredo in Piano (PN), Socchieve (UD) e Spilimbergo (PN). Numeri possibili grazie all’impegno dei volontari dei Gruppi FAI Giovani affiancati da quelli delle Delegazioni e dei Gruppi FAI, insieme alla disponibilità di privati, Istituzioni, proprietari dei beni e associazioni amiche.

Questo primo fine settimana di aperture straordinarie si chiude con grande soddisfazione e conferma l’affetto delle persone verso le Giornate FAI e verso la Fondazione stessa. Grande successo in particolare per il Castello Canussio a Cividale del Friuli (1.700 visite), l’Antico Ospitale dei Battuti a Pordenone (750 visite), l’Acetaia Midolini e Villa Zilli-Pierozan a Fontanafredda (circa 650 persone entrambe). Sono circa un migliaio le persone circa che hanno scelto di visitare il borgo di Socchieve e scoprire una perla della Carnia; tra i diversi beni anche la Chiesa di San Martino, che è stata inserita anche nel censimento I Luoghi del Cuore.

Ricordiamo che le Giornate FAI d’Autunno proseguono a Trieste sabato 19 e domenica 20 ottobre, con l’apertura di due luoghi speciali in Piazza Unità d’Italia: il Municipio e la Prefettura. Inoltre, come iniziativa speciale, sarà possibile visitare per l’ultima volta la Pinacoteca del Rettorato dell’Università. “Dal cuore voglio far arrivare un grazie a ai Gruppi FAI Giovani, ai Gruppi FAI e alle Delegazioni FAI che si sono prodigati per offrire in Friuli Venezia Giulia una varia e peculiare offerta di luoghi da far visitare in occasione di questa XIII edizione delle Giornate FAI d’Autunno, che ci hanno permesso di raccontare i valori della Fondazione. L’entusiasmo, la competenza, la generosità, la disponibilità e la gioia dei nostri volontari sono stati travolgenti e hanno permesso di superare le difficoltà date dal maltempo e rendere speciali le visite che hanno destato l’interesse e la curiosità verso la conoscenza del patrimonio storico, artistico e ambientale del nostro territorio” — ha detto Tiziana Sandrinelli, Presidente Regionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS per il Friuli Venezia Giulia.