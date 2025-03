Giornate Fai di Primavera: 20 gioielli in mostra in Fvg

20 luoghi del patrimonio culturale e paesaggistico del Friuli Venezia Giulia potranno essere ammirati nel prossimo fine settimana. Sabato 22 e domenica 23 marzo si svolgerà la 33ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, l’evento che invita i cittadini a riscoprire i tanti gioielli che la nostra regione custodisce. Molte le chicche, alcune delle quali saranno visitabili per la prima volta.

Il progetto coinvolge istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati in tutta Italia e vedrà coinvolti tra Udine, Palmanova, Cividale, Trieste, Spilimbergo, Socchieve, San Vito al Torre, San Vitto al Tagliamento, Maniago, Gorizia, Pordenone e Sacile ben 200 volontari e 479 apprendisti Ciceroni.

Queste le mete:

Trieste: si inizia con l’Ex Palazzo del LLoyd Triestino, ora Palazzo della Regione (Piazza Unità d’Italia) e sede della Presidenza della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’edificio venne costruito tra il 1880 e il 1883 su progetto dell’architetto viennese Heinrich Von Ferstel per accogliere la sede della società di navigazione “Lloyd Austro-Ungarico”, che dal 1922 diventerà “Lloyd Triestino”. Durante le visite verranno illustrate le particolarità dell’esterno, partendo dalla maestosità della facciata principale adornata da accurati elementi decorativi alle due stupende statue muliebri collocate ai piedi della facciata entro due nicchie absidate. Si potranno scoprire anche gli interni: il monumentale scalone d’ingresso in pietra del Carso con colonne e pilastri in marmo rosso di Verona, lo splendido salone delle sedute e delle feste dove spiccano due grandi ritratti dell’Imperatore Francesco Giuseppe e dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, assieme agli altri saloni di rappresentanza che si affacciano sulla piazza dell’Unità d’Italia.

Si prosegue con Villa Necker (via dell’Università, 2) una dimora storica in stile neoclassico situata nel Borgo Giuseppino, sul colle di San Vito. La villa è passata di proprietà diverse volte, ma è ad Antonio Faraone Cassis, che l’acquista nel 1790, che si devono i lavori di abbellimento che la trasformarono in quella che allora era considerata la più bella residenza della città. Da Alfonso Teodoro Carlo Francesco de Necker, invece, ha ereditato il nome con cui la conosciamo oggi. Divenne proprietà del Sovrano Erario Militare in conto della Österreichische Kriegsmarine (la Marina da Guerra dell’Impero Austro-Ungarico), e poi del demanio italiano per diventare sede del Comando militare. Oggi l’edificio, di cui si visiteranno gli spazi interni, ospita il Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, assieme alla vicina Villa Italia sede del Circolo Unificato di Presidio.

Terzo luogo il MIB Trieste School of Management (Largo Caduti di Nassiriya, 1) che dal 1999 ha la sede nel Palazzo Ferdinandeo, costruito fra il 1856 e il 1858 ai margini del bosco del Farneto dall’architetto Giuseppe Sforzi su progetto del berlinese G. H. F. Hitzig. Il palazzo, in stile neorinascimentale, era residenza estiva dell’Imperatore Francesco Giuseppe d’Asburgo e intitolato all’Arciduca Ferdinando Massimiliano. Negli anni ha ospitato un hotel con ristorante (fino al 1914), è stato sede di un istituto educativo e ospedale militare e, successivamente, venne occupato da tedeschi, partigiani slavi e forze anglo-americane durante le due guerre mondiali, periodi nei quali furono saccheggiati gli arredi. Pur mantenendo la sua struttura originaria, negli anni, l’edificio ha subito diversi restauri; tuttavia l’eleganza storica è stata preservata e i visitatori potranno godere di una panoramica unica sulla sua storicità e modernità: l’elegante atrio, il maestoso salone principale e cuore del palazzo, le aule riservate alle lezioni dei master internazionali che accolgono studenti da tutto il mondo, l’Aula Origini Italia, la nuova sala del CdA e la biblioteca completano il percorso di visita. Nel giardino ci sarà la possibilità di salire alla terrazza del Nuovo Padiglione, costruito nel 2010 con tecnologie energetiche d’avanguardia, per ammirare il panorama.

Sabato 22 e domenica 23 marzo alle ore 10, 11.30 e 16 in esclusiva per gli iscritti FAI si aprono le porte della Casa Massonica (Corso Saba, 20). Verranno accolti nella Sala dei Passi Perduti dove potranno scoprire la storia della Libera Muratoria e la sua diffusione nel mondo, così come quella della Massoneria in Italia e in particolare a Trieste. La seconda parte della visita si svolgerà nel misterioso Tempio Massonico del Grande Oriente d’Italia, ricchissimo non solo di arte, ma anche di simbologia, che incuriosisce e che verrà svelata e spiegata in ogni suo aspetto.

Gorizia: Palazzo Attems – Santa Croce (Piazza del Municipio, 1), sede del Municipio di Gorizia, proponendo due itinerari in lingua italiana, uno in lingua slovena e un’iniziativa speciale. Questo sito fa parte dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI di Primavera, in quanto il 2025 è l’anno di Gorizia Capitale europea della Cultura. La Delegazione FAI di Gorizia attraverso il suo programma di aperture speciali racconta questo importante riconoscimento europeo.

Il primo itinerario in lingua italiana Il Palazzo Municipale tra storia e architettura approfondisce il punto di vista storico-architettonico, raccontando della sua edificazione per conto della famiglia Attems e inquadrando il palazzo all’interno di quella che fu la crescita urbanistica di Gorizia tra il XVIII e il XIX secolo. Durante la visita particolare rilievo sarà dato alla figura dell’architetto Nicolò Pacassi (particolarmente importante all’epoca, tanto che progettò anche la Reggia Imperiale di Schönbrunn e ottenne la qualifica di Architetto Imperiale da Maria Teresa d’Austria). Si visiterà la cosiddetta “Sala Bianca”, una delle sale più importanti, utilizzata oggi come stanza di rappresentanza del Comune di Gorizia e per la celebrazione dei matrimoni civili, e dalla corte interna del palazzo si potrà ammirare il Parco Municipale, di cui si farà un breve racconto.

Udine: si inizia con il CISM – Centro Internazionale di Scienze Meccaniche, la più importante istituzione scientifica non universitaria del Friuli, che ha sede nel prestigioso Palazzo Antonini Mangilli del Torso (Piazza Garibaldi). Attivo oggi in ambito sia internazionale sia locale, fu fondato nel 1968 per volontà di Luigi Sobrero, professore di Meccanica Razionale a Trieste che ebbe l’idea di costituire a Udine un centro internazionale di studi avanzati dedicato alle Scienze Meccaniche e alle discipline a esse collegate. Si partirà dall’androne per entrare nell’edificio con una prima tappa nel cortile; poi si continuerà all’interno attraverso l’importante scalone in pietra impreziosito da statue, procedendo attraverso le diverse sale quasi interamente affrescate. Di particolare rilevanza il corridoio di collegamento tra le due ali dell’edificio, interamente decorato a parete e soffitto nel 1786 con affreschi attribuiti ad Andrea Urbani, a Francesco Chiarottini e a Giuseppe Morelli. Spettacolare è la sala dei divani, ex sala da ballo nella quale nel 1935 si svolse l’ultimo grande avvenimento mondano: il ballo organizzato dal conte Enrico del Torso in onore del Principe di Piemonte in visita alla città.

Ingresso solo per Iscritti FAI a Palazzo della Porta (Via Treppo, 7-9), sede della Curia Arcivescovile di Udine, è un tipico esempio di architettura civile tardo seicentesca in Friuli, uno degli edifici più prestigiosi della città. Il palazzo udinese dei Conti della Porta descrive le forme della tipica casa nobiliare udinese del tempo, costituita da tre piani sormontati da una mansarda a timpano. La struttura è caratterizzata da una certa linearità soprattutto nella parte centrale; i prospetti del fabbricato principale terminano con l’alto cornicione dentellato del tetto. Sulla sinistra del prospetto un alto portone conduce al cortile. Internamente sono presenti tele del pittore carnico Antonio Faci e affreschi di Giulio Quaglio. Si potranno scoprire forme robuste e magniloquenti, figure gigantesche fortemente chiaroscurate, nonché l’importante opera del Quaglio che impreziosisce in particolare la loggetta, pregevolmente affrescata nel 1692 e che oggi costituisce la parte più interessante dell’edificio.

La Stamperia d’arte Albicocco (via Ermes di Colloredo) raccoglie storia, arte e cultura in uno dei più improbabili luoghi udinesi. Situata al piano terra dell’edificio che accoglie l’ex Cinema Capitol, passa inosservata alla frenesia della vita cittadina. L’attività nasce nel 1974 a Udine ad opera di Corrado Albicocco e Federico Santini ed è specializzata nella stampa d’arte calcografica, lavorando per numerosi artisti di fama internazionale, tra i quali Giuseppe Zigaina, Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova, Jiri Kolar e Piero Dorazio. Nel 1994 Corrado Albicocco lascia la stamperia per aprire quella che diventa la Stamperia d’arte Albicocco, e nasce il suo sodalizio con numerosi artisti di una nuova generazione che apporteranno al mondo della grafica nuova linfa e vitalità. Si affacciano nella stamperia udinese autori delle officine milanesi e romane e molti altri artisti di fama internazionale.

Il tour si chiude nel cuore della città dove si erge il Palazzo del Monte di Pietà, uno degli edifici più imponenti e maestosi della città. Al piano terra, al di sotto del porticato, incorniciata da un portale scultore, è incastonata la Cappella di Santa Maria del Monte di Pietà, prezioso scrigno custode degli affreschi di uno dei pittori più importanti di Udine: Giulio Quaglio, oriundo da Como. L’artista nel 1694 affrescò le pareti con episodi della Passione di Cristo e la volta con episodi della vita della Madonna. I visitatori potranno ammirare i suoi affreschi che decorano interamente le pareti e la volta della chiesetta di Santa Maria del Monte, un piccolo scrigno seicentesco.

A Socchieve, nome che deriva dal latino “sub clivo” per diventare “sot la cleva” per indicare la posizione sotto il colle, si trova la Chiesa di San Martino: monumento nazionale che presenta nel presbiterio un importante ciclo di affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo, il maggior pittore carnico del Rinascimento. I recenti lavori di restauro hanno messo in luce tracce di precedenti costruzioni; il primo impianto potrebbe risalire al VII secolo, nel basamento dell’abside e nella sacrestia sono stati rinvenuti resti di affreschi romanici che raffigurano un Cristo in mandorla con simboli degli Evangelisti e lacerti di immagini di Apostoli e santi. La chiesa è stata consacrata nel 1490 e dall’interno si gode una visuale privilegiata sulla valle del Tagliamento e sul nucleo abitato di Socchieve. La chiesa è inserita nel censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”.

Nella frazione Mediis si trova la piccola ed elegante Chiesa di San Biagio. L’edificio risale all’ inizio del XVI secolo ed è preceduto da un portico con copertura a tre spioventi poggiante su pilastri in conglomerato carnico. Presenta un’aula a pianta rettangolare, un’abside a pianta quadrata con soffitto a crociera e il campanile a vela con la bifora in stile barocco ad ornare la facciata. La chiesa conserva all’ interno un ciclo di affreschi di periodo proto rinascimentale, attribuiti alla celebre Scuola Tolmezzina e realizzati presumibilmente tra gli ultimi anni del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento. Il 26 luglio 1515 Daniele De Rubeis, vescovo di Caorle e incaricato del patriarca, consacrò la chiesa, come risulta dalla relativa bolla. Il disastroso terremoto del 1976 ferì anche questa chiesa, che fu oggetto di diversi interventi di restauro e consolidamento, fino a che l’11 agosto del 1989, quando il vescovo ausiliario Pietro Brollo riconsacrò la chiesa consegnandola al culto. Grazie al Comitato Gianfrancesco da Tolmezzo sarà possibile ammirare la chiesa e, nello specifico, gli affreschi e l’imponente flugelaltar, altare ligneo a sportelli tipico dell’area nordica, opera dell’altoatesino Michael Parth da Brunico (1488-1560).

In zona Nonta si trova l’Atelier dell’artista Barbara Picotti, che nel 1998, dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, è ritornata in Carnia e ha deciso di ristrutturare la casa di famiglia del 1600 per farne il proprio laboratorio/stamperia d’arte. Si tratta di un’abitazione dalla caratteristica forma a ferro di cavallo che si compone di varie sezioni: la casa padronale, sede dell’attuale osteria con cucina, le stalle, il fienile, il forno, la macelleria e la liscivaia. La bisnonna Regina racconta che è stata anche ricovero per i cavalli dei cosacchi nel 1944/45. Barbara Picotti ha lavorato per il pubblico e il privato, ha esposto in Italia e all’estero, ricevendo premi e riconoscimenti; è anche un’illustratrice che ha lavorato marchi commerciali (Bonomelli, Cannamela, Polenta Valsugana, Auricchio) e in campo editoriale (Electa Mondadori e Panda Edizioni).

A Palmanova sarà possibile visitare le “mine” veneziane e francesi, che rappresentano un interessante esempio di sistema fortificato integrato e possono essere inserite in una più ampia passeggiata alla scoperta dell’intero sistema difensivo. Si tratta di una rete di gallerie costruita con l’intento di permettere ai difensori della fortezza di Palmanova di raggiungere qualsiasi punto della struttura senza essere visti o rischiare di venire colpiti. L’idea fu del provveditore di Palma, Girolamo Corner, e furono realizzate nel 1674/75. Durante il periodo di dominazione napoleonica furono poi ampliate, con la costruzione di postazioni coperte in asse con i baluardi e costituivano il terzo giro del sistema fortificato. Le mine hanno la forma di un tridente in cui il ramo centrale prende l’avvio dal muro di controscarpa, il parapetto che protegge il lato esterno del fossato e che corre lungo la strada coperta e giunge fino al vertice del rivellino. Interessano tutti i nove rivellini della seconda cinta veneziana, costituita da terrapieni di forma triangolare posti di fronte alle cortine allo scopo di occultare le porte cittadine e tenere sotto controllo lo spazio del fossato. Le lunette napoleoniche, postazioni coperte in asse con i baluardi, consistono in terrapieni di forma pentagonale che presentano un sistema di casematte. Ogni casamatta centrale delle nove lunette, detta “caponiera”, presenta tre livelli ed è collegata tramite una galleria sotterranea alla strada coperta del fossato.

A San Vito al Torre (frazione di Nogaredo al Torre) si potrà visitare Villa Gorgo, costruita nel Settecento, quando la famiglia dei Conti Gorgo, già al servizio della Serenissima fin dal 1468, ricevette l’incarico di fortificare il basso corso del Torre e dell’Isonzo. I conti rimasero i custodi della posta, del cambio dei cavalli del guado e, soprattutto, del guado: luogo strategico perché rappresentava il punto obbligato per passare dai territori della Serenissima Repubblica di Venezia a quelli imperiali, oltre che il punto di accessibilità più facile e vulnerabile verso i Balcani e i territori austriaci. Il borgo è ancora uguale: il campanile della chiesa di Sant’Andrea con il suo campiello, la strada che si allarga per la sosta delle carrozze e il cambio dei cavalli, con sullo sfondo la monumentale facciata della Grande Scuderia. Proseguendo sulla strada verso l’Albergo si costeggia il secondo borgo della villa che risvolta lungo l’argine. Un lungo campo alberato circondato dalla corte d’onore di Villa Gorgo e dai suoi borghi antichi in sasso e mattoni. La facciata della villa, chiusa tra due barchesse, celebrava e contemporaneamente nascondeva, la dimora estiva del conte imperiale. La vera quinta finale di questa composta e armoniosa scenografia settecentesca è la facciata affrescata della Grande Scuderia.

Tra il comune di Remanzacco e quello di Faedis si potrà visitare Casaforte di Bergum, raggiungibile sia da Ziracco di Remanzacco sia da Campeglio di Faedis. Oggi della famiglia Serafini, rappresenta un rarissimo esempio di borgo medievale fortificato del Friuli Venezia Giulia che comprende la casa padronale (Domus), una torre e varie costruzioni rustiche. Contiene sorprendenti reperti, come il fregio dell’affresco del Leone di San Marco che richiama la Serenissima oppure “lo zoccoletto”, dichiarata la calzatura più antica di tutta la nostra regione. La splendida cucina rimasta come un tempo permetterà di fare un viaggio nell’enogastronomia medievale e scoprire il ricettario di Martino da Como, il cuoco più importante della zona nel 1409, i tacuina sanitatis e le miniature degli stessi grazie a Studio Vellum della vicina Cividale. Oltre alla scoperta della zona padronale e delle dipendenze in un percorso storico, si avrà accesso a una singolare mostra di ceramiche medioevali e all’approfondimento botanico del giardino, dove sono presenti piante secolari inserite nel catalogo regionale degli Alberi Monumentali. Infine, sotto l’antico gelso del grande cortile, gli Scampinotadòrs di Vuelis, di Rualis e del Goriziano grazie a un castello di campane faranno ascoltare e provare l’antica maestria dei Campanari, la cui arte musicale è da poco inserita dall’UNESCO nell’elenco dei Beni Immateriali dell’Umanità. E per concludere nel cortile antistante la torre sarà presente una “taverna” curata dall’Associazione Volontaria tra Viticoltori di Refosco di Faedis e dalla Pro Loco di Valle di Soffumbergo.

In zona Collevillano di Faedis, poco distante, si trova il Vigneto Storico di Faedis (Strada Casali Bertossi): un vero museo a cielo aperto della coltivazione della vite che da sempre contraddistingue questo lembo delle colline del Friuli. Si tratta di un vigneto messo a dimora nel 1896 dalla Famiglia Zani, a tutt’oggi proprietaria della tenuta. Coltivato e curato secondo le antiche tecniche vitivinicole, raccoglie ben 30 diverse varietà di vitigni, alcuni molto rari e rappresenta una banca genetica davvero prestigiosa. Il titolo dato al percorso di visita è Immagini E Tradizioni: insieme al proprietario, ad alcuni soci dell’Associazione Volontaria tra Viticoltori di Refosco di Faedis e agli Apprendisti Ciceroni porterà a scoprire anche un’esposizione di fotografie storiche e attrezzi agricoli. Qui la vite non è solo coltura, ma anche cultura: in questo piccolo angolo del Friuli ogni ceppo contorto è una scultura vivente modellata non solo dal tempo atmosferico e cronologico, ma anche dalla mano rispettosa e cosciente dell’uomo.

A Pordenone l’Antico Ospitale dei Battuti (Piazza del Cristo, 2), che è stato donato al FAI grazie al lascito testamentario di Marilena Busato, vedova De Luca, che insieme al marito ne avevano promosso il restauro all’inizio degli anni ‘90 su suggerimento di Giancarlo Magri. Risalente al XIV secolo, ha subito diverse alterazioni e modifiche sia nella struttura principale sia nelle pertinenze. La prima apertura fu in occasione delle Giornate FAI di Primavera del 2024, e ora sarà possibile accedere nuovamente al bene per ammirare le preziose testimonianze documentarie della Confraternita dei Battuti, con affreschi trecenteschi e cinquecenteschi che narrano una storia di carità e assistenza nella Pordenone medievale.

A Maniago (Loc. Campagna) la Fattoria Dorigo, immersa nel paesaggio rurale, si distingue per il suo connubio tra tradizione contadina e passione per i motori. Viali in terra battuta delimitati da gelsi secolari consentono di passeggiare tra i numerosi fabbricati in legno e sasso, che presentano uno stile ispirato all’ambiente western, e boschetti di querce e altri alberi spontanei. Si potrà visitare un museo delle antiche attrezzature contadine, che vanta anche una straordinaria collezione di oltre cinquanta trattori d’epoca, e un museo dedicato al marchio automobilistico Abarth, frutto della passione decennale di Bruno Dorigo.

A Sacile (Loc. Vistorta) la Tenuta Vistorta – Villa Brandolini d’Adda, nel cuore della campagna friulana ai confini con il Veneto, rappresenta un perfetto equilibrio tra storia, natura e architettura. Residenza della famiglia Brandolini fin dal XV secolo, la villa ha visto nei secoli trasformazioni che l’hanno resa un’eccellenza vitivinicola e paesaggistica. Il giardino all’inglese, progettato dal celebre architetto Russell Page, offre un suggestivo percorso tra alberi secolari e geometrie naturali e incornicia, con i suoi boschetti e specchi d’acqua, l’architettura neoclassica della villa, della cui ristrutturazione fu incaricato negli anni ‘50 l’architetto milanese Luigi Vietti, e la grande barchessa con i granai e le cantine.

A San Vito al Tagliamento si apre Palazzo Altan Rota (Piazza del Popolo. 38), un raffinato esempio di dimora veneta nato dall’unione di edifici medievali e ampliato tra il XIV e il XIX secolo. Gli Altan, arrivati dalla Germania alla fine del Duecento come consiglieri del Patriarcato di Aquileia, ottennero la giurisdizione del Castello per i loro servigi. L’interno conserva l’impianto della casa padronale veneta. Oggi è sede del Municipio e sarà possibile visitare il piano nobile con i suoi eleganti saloni, la sala del Consiglio Comunale e il giardino all’italiana. Il percorso si estende anche al parco storico, che ospita oltre 150 specie vegetali. Il palazzo è, inoltre, un luogo simbolo delle lotte contadine del dopoguerra con l’occupazione per sostenere il Lodo De Gasperi, evento che ispirò Pier Paolo Pasolini nel romanzo “Il sogno di una cosa”.

A Spilimbergo riapre la Scuola dei Mosaicisti del Friuli (Via Corridoni, 6): fondata nel 1922 da Lodovico Zanini (delegato dell’Umanitaria di Milano per il Friuli) ed Ezio Cantarutti (sindaco della città) ha trasformato il borgo nella “Città del Mosaico”, tramandando per oltre un secolo un’arte che oggi è apprezzata in tutto il mondo. Sarà possibile esplorare l’edificio scolastico, ammirare oltre 400 opere musive lungo i percorsi espositivi e osservare da vicino le fasi di lavorazione del mosaico e del terrazzo. Un’occasione unica per camminare su una superficie di ben 2.700 mq e scoprire la storia e le tecniche di un’eccellenza artigianale che ha reso celebre il Friuli Venezia Giulia a livello internazionale.

Dettagli per tutte le aperture:

Orari di visita: dalle 9 alle 18. Contributo minimo suggerito a partire da 5€. Visite a cura dei Volontari della Delegazione FAI di Pordenone, dei Volontari per un Giorno e degli Apprendisti Ciceroni® delle scuole: Liceo Leopardi-Majorana (Pordenone), IIS F. Flora (Pordenone), Licei Le Filandiere (San Vito al Tagliamento), ISIS G. A. Pujati, ISIS Sacile-Brugnera G. Marchesini, ISIS Il Tagliamento (Spilimbergo) e ISIS E. Torricelli (Maniago).