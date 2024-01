‘Giovedì prima di tutto’ domani a Tarcento: ospiti quattro talenti della regione

Ritorna domani, per il primo appuntamento dell’anno “Giovedì prima di tutto”, l’iniziativa dell’Istituto di Credito PrimaCassa FVG avviata a febbraio 2023 che ha sviluppato, sul territorio regionale, 8 incontri aperti al pubblico e incentrati su temi di attualità in ambito sociale, culturale, scientifico ed economico e che ritorna il prossimo primo febbraio. Domani giovedì primo febbraio, al Teatro Margherita di Tarcento, alle 18, si parlerà di cervelli in fuga dal Friuli Venezia Giulia.

Per la prima volta in Regione, sarà ospite di un incontro pubblico Silvia Console Battilana, fondatrice e ceo di Auctionomics, l’azienda di aste multimiliardarie, di cui è proprietaria a metà con il premio Nobel dell’economia Paul Migrom, l’esperto di aste più riconosciuto al mondo. Silvia console Battilana parteciperà da remoto in quanto vive e lavora a Palo Alto in California.

Terminati nei giorni scorsi i suoi impegni con InCinema il festival inclusivo svoltosi in tutta Italia e di cui è ideatore, Federico Spoletti sarà un altro ospite dell’Incontro: fondatore a Londra delle società Sub-ti, Sub-ti access e Fredfm il friulano Federico Spoletti, trasferitosi nel Regno Unito quasi 30 anni fa, parlerà delle sue attività che lo vedono impegnato nel settore cinematografico di tutto il mondo.

A Giovedì prima di tutto parlerà della sua esperienza all’estero anche Alessandro Variola, fisico nucleare, per anni collaboratore al Cern di Ginevra e ora responsabile dell’ufficio del progetto del telescopio Einstein. I quattro ospiti spiegheranno il perché della scelta di realizzarsi professionalmente all’estero e si cercherà di capire se è ipotizzabile un rientro in regione dei cervelli in fuga e a quali condizioni.

Tra gli ospiti, moderati dalla giornalista Monica Bertarelli, anche Massimo De Liva, scrittore in ambito storico, economico e sociale che parlerà dell’argomento da lui già trattato nel libro “Friûlout. L’emigrazione friulana dal 1946 al 2021. Come attrarre i talenti in Friuli”

La partecipazione all’evento organizzato da PrimaCassa FVG è gratuita e aperta a tutti salvo prenotazione al sito www.giovediprimacassa.it. Seguirà un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti.