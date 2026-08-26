Gli 80 anni del Messaggero Veneto in una mostra a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ottant’anni di storia, cronaca e trasformazioni del Friuli raccontati attraverso le pagine del suo quotidiano. E’ stata inaugurata questo pomeriggio, alla biblioteca civica di piazza XX Settembre, a Pordenone, la mostra “Testimoni del tempo – Il Messaggero Veneto: ottant’anni di Friuli tra cronaca, cultura e comunità”.
Curato dall’associazione Leali delle Notizie con gli storici Roberto Chiarini ed Elena Pala, il percorso espositivo ripercorre le tappe fondamentali del giornale dal 1946 a oggi: dalla nascita della provincia di Pordenone nel 1968 al terremoto del 1976, fino all’era digitale.
Tanti i fatti raccontati, tanti quelli che il Messaggero Veneto racconterà. A cominciare dal prossimo anno con gli eventi di Capitale italiana della cultura.