Gli Spinotti, padre e figlio, domani a Gemona per Don’t be my friend

Riccardo e Dante Spinotti saranno al Cinema Sociale di Gemona sabato 11 gennaio alle ore 18.15 per presentare, con la Cineteca del Friuli, Don’t Be My Friend (2024) di Riccardo Spinotti, “un horror, ma senza sangue”, come lo definisce l’autore, girato quasi interamente in Carnia con il coinvolgimento degli abitanti del posto. Le location principali, per la maggior parte nel Comune di Ovaro, sono le frazioni di Clavais, Luincis, Muina, Ovasta, la località Cercenat, la borgata Corva, il sentiero Spinotti nella zona del Monte Coglians e Vergelas, cui si aggiungono alcune riprese a Parigi, a New York e in Arizona.

Il film è impreziosito dalla fotografia di Dante Spinotti, padre di Riccardo, che coglie la bellezza del paesaggio carnico nelle diverse stagioni dell’anno, sia alla luce del giorno che con riprese notturne. All’atmosfera delle singole scene danno un contributo importante anche le musiche originali di Babacane e Cristian Ciani. Una presenza-assenza è quella di Anthony Hopkins, che compare in alcuni frammenti.

Protagonista di Don’t Be My Friend è un cineasta, interpretato dallo stesso regista, stanco di un mondo nel quale non si riconosce, dove il denaro conta più degli affetti e la tecnologia allontana sempre più l’uomo dalla natura. Deciso a farla finita, con il pretesto di realizzare un film cerca tra le persone a lui vicine un killer che lo uccida consentendogli di trovare finalmente il “paradiso” che la vita gli nega.

Come nel precedente Where Are You, il linguaggio è di sperimentazione e ricerca, e i diversi piani e tempi della narrazione – realtà del presente, immaginazione, memoria, finzione cinematografica – si sovrappongono fino a confondersi. All’ossessiva presenza di strumenti da taglio, cui si affida la cornice horror, fanno da controcanto le corse e le passeggiate del protagonista fra sentieri, boschi e solitari borghi di montagna, alla ricerca di un’ancora di salvezza nella bellezza del paesaggio naturale che lo circonda.

Prodotto da Niccolò Messina, Don’t Be My Friend è scritto da Riccardo Spinotti ed Elena Topan. Il montaggio è di Fabio Pirovano.

Ingresso libero. Info Cinema Sociale: 348 8525373