Cultura
Al via a novembre, si concluderà l'8 febbraio

Gorizia, mostra “Sul confine della pace” con capolavori di livello mondiale

Vedrà collaborare Comune, Comitato di San Floriano e Santa Sede
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si preannuncia come una delle più importanti mostre mai viste a Gorizia e chiuderà di fatto l’anno della Capitale europea della Cultura. Si tratta dell’esposizione “Sul confine della pace”, in programma al Palazzo del Seminario dell’Arcidiocesi dall’8 novembre all’8 febbraio, data non casuale: la conclusione della mostra coinciderà infatti con l’anniversario esatto dell’apertura di Go 2025, evento del quale dunque rappresenterà la chiusura di un cerchio fatto di arte e cultura. “Sul confine della pace” porterà a Gorizia opere di richiamo mondiale: i dettagli sono ancora top secret e saranno svelati nel corso di un incontro con la stampa il prossimo 29 settembre alle 12. Ma ciò che emerge è la portata enorme di un progetto, il cui quadro economico a carico del Comune è di poco inferiore ai 400 mila euro, che vuole lanciare un messaggio di armonia attraverso l’arte: l’iniziativa vede collaborare anche il Comitato di San Floriano – una garanzia in termini di proposizione di mostre artistiche legate alla pittura, da anni organizzatore delle esposizioni a Illegio – e nasce in sinergia con la Santa Sede. In una determina pubblicata sul sito municipale, si sottolinea come la proposta al via l’8 novembre prossimo mira “a sottolineare il tema della pace nel mondo attraverso l’esposizione al pubblico di capolavori di artisti di fama mondiale, presentati insieme in un percorso teso ad amplificarne i contenuti non solo estetici ma anche simbolici”.

