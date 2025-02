Gorizia, oltre 15 mila sanzioni comminate dalla polizia locale nel 2024

Oltre 300 multe in meno rispetto al 2023. E’ in miglioramento il dato riguardante le sanzioni comminate dalla polizia locale di Gorizia, che nel 2024 ha registrato 15386 irregolarità: erano state oltre 15700 nei dodici mesi precedenti, e quindi il monitoraggio costante dei vigili urbani unita ad una maggior consapevolezza dei cittadini ha fatto si che i rilievi svolti fossero scesi da un anno all’altro. Se dunque in generale il quadro è in miglioramento, resta uno zoccolo duro di indisciplinati sul fronte ambientale: sono stati 258 gli illeciti registrati. Costante infine la quota di sinistri a cui la polizia locale ha dovuto svolgere dei rilievi: con la variazione di una sola unità in più rispetto ai 135 del 2023. Resta però quasi doppia la differenza rispetto al 2022, quando gli incidenti furono 75.

Tra i vari dati forniti dal report della Polizia Locale, ce n’è uno che denota particolare mancanza di senso civico da parte di chi ha commesso l’infrazione: sono state infatti 79 le sanzioni comminate per soste irregolari su stalli destinati a persone invalide.