Ideanatale, presentata la 37^ edizione

Novembre è il mese di Ideanatale, accade ormai da 37 anni. Lo stesso vale anche per gli espositori e per il pubblico, che in questo evento ripongono aspettative, curiosità, interesse e partecipazione. La formula si rinnova anche quest’anno, da venerdì 13 a lunedì 16 novembre. Nei padiglioni di Udine Fiere l’atmosfera natalizia diventa un grande mosaico di manufatti, dolci e prodotti enogastronomici, oggetti, presepi, addobbi, giochi, giocattoli, libri, profumi, suoni e colori. A costruirlo sono 180 espositori del Friuli Venezia e di altre regioni italiane. Gli espositori hanno a disposizione quattro intense giornate per stabilire un contatto con i numerosi visitatori attesi, per consigliare, far toccare con mano, indossare, annusare e assaggiare il regalo giusto, creato artigianalmente, decorato a mano, piccolo o grande che sia.

A presentare alla stampa la 37^ edizione di Ideanatale nel corso della conferenza di oggi è stato il Presidente di Udine Esposizioni, Antonio Di Piazza, insieme alle istituzioni che sostengono la manifestazione condividendone contenuti e obiettivi: la Regione con Promoturismo e IoSonoFVG, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone – Udine con il Consigliere Alessandro Tollon e Confartigianato – Imprese Udine con Gloria De Martin.

«Con Ideanatale – ha affermato Di Piazza – la Fiera offre alle aziende, molte delle quali sono micro imprese artigianali e hobbisti, una consolidata opportunità per promuoversi e valorizzare la propria produzione in uno dei momenti dell’anno più attesi e fertili. Un’opportunità che viene colta anche da associazioni, cooperative, consorzi e dalle realtà che operano nel Terzo Settore per proporre al pubblico idee regalo solidali. Anche con questa manifestazione fieristica, patrocinata dai Comuni di Martignacco e Udine, la Fiera entra nel tessuto economico, sociale e culturale del territorio, mantiene vive le relazioni e le sinergie con le istituzioni, le categorie e con il mondo delle associazioni.

Sono molte le richieste che ogni anno riceviamo da strutture per anziani e disabili, cooperative e onlus per visitare Ideanatale e ogni anno siamo lieti di accogliere queste persone riservando loro l’ingresso gratuito. Oltre che alle famiglie, alle quali è riservata una promozione che consente a genitori e figli fino ai 18 anni di visitare insieme la rassegna ad un costo contenuto, la Fiera concorre a fare la propria parte e a dare un contributo concreto alla solidarietà. Durante l’inaugurazione del 13 novembre saranno infatti consegnati alla Protezione Civile gli oltre 600 euro raccolti nella scorsa edizione per destinarli a realtà o persone che ancora versano in difficoltà dopo le alluvioni che nel 2025 hanno devastato aree dell’Isontino e del Friuli.

Non solo. «Quest’anno – ha aggiunto Di Piazza – Ideanatale tiene a battesimo un’iniziativa che vorremmo diventasse un appuntamento fisso e importante. Una serata insieme per un gesto che vale a sostegno delle giovani generazioni. L’Associazione Amici di Alex ODV in collaborazione con Arte e Libro ETS, Udine Esposizioni e Camera di Commercio di Pordenone-Udine, organizzano la prima edizione della Cena Solidale, su invito, in programma il 13 novembre nella sala Bianca della Fiera. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione FareTra APS di Povoletto, che da oltre dieci anni si occupa di promozione sociale, in particolare adolescenti fragili organizzando spazi di aggregazione e offrendo supporto educativo di prevenzione da dipendenze da smartphone, social, videogiochi».

La serata vedrà impegnati ai tavoli anche i ragazzi di Divergente Gourmet di Arte e Libro ETS.

«Ideanatale è molto più di una manifestazione fieristica: è un appuntamento che valorizza la creatività, il saper fare e la passione dei nostri artigiani e piccoli imprenditori, offrendo loro un’importante occasione di visibilità e di incontro con il pubblico – commenta Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine, da sempre al fianco della Fiera nel sostenere questa manifestazione –. È anche un momento in cui la dimensione economica si intreccia con quella sociale, grazie all’attenzione alla solidarietà, alle famiglie e alle relazioni che tengono unite le nostre comunità. In un periodo dell’anno che invita a riscoprire il valore della condivisione, Ideanatale ci ricorda quanto sia importante sostenere le produzioni locali, premiare l’originalità e riconoscere, dietro ogni prodotto, il lavoro, le competenze e le storie delle persone che contribuiscono ogni giorno a rendere vivo il nostro territorio».

Per il Presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, «Ideanatale è un appuntamento che mette in relazione due aspetti determinanti della vita: il piacere di pensare a un dono – il regalo per i propri cari o per sé in uno dei momenti più importanti dell’anno – e l’originalità della sua fattura: creativa, fatta a mano, nata dall’ingegno e dalle intelligenze del territorio. Sono entrambe dimensioni che caratterizzano profondamente l’artigianato friulano che, per questo, anche quest’anno conferma con convinzione la sua presenza negli stand di questo appuntamento fieristico. Auspico che il pubblico apprezzi tutto l’impegno in atto per la sua riuscita e che sia occasione per rafforzare l’alleanza tra produzione e consumi di prossimità».

Anche quest’anno la Bcc Banca di Udine ha voluto rinnovare il proprio sostegno «perché – afferma il Presidente Lorenzo Sirch – è un appuntamento che negli anni ha saputo valorizzare al meglio non solo la creatività e la cultura del dono, ma anche l’artigianato locale e le piccole imprese, realtà che rappresentano una componente fondamentale del tessuto economico e sociale delle nostre comunità, custodendone tradizioni, competenze e capacità di innovazione.

La collaborazione con Ideanatale prosegue da diversi anni e si fonda sulla convinzione che sostenere iniziative in grado di generare incontro, partecipazione e opportunità per il territorio significhi contribuire concretamente alla sua crescita. È un impegno che, come banca cooperativa profondamente radicata nella comunità, rinnoviamo con orgoglio e convinzione».

Promozione del territorio nello spazio “Io sono Friuli Venezia Giulia” di PromoTurismoFVG con un corner informativo per illustrare l’offerta e le iniziative legate al periodo delle feste natalizie, ma saranno anche disponibili gli skipass a data aperta al prezzo promozionale di 40 euro (invece di 45 euro per i residenti e di 55 euro per i non residenti) come originale idea regalo.

Da sempre Ideanatale unisce l’ispirazione e l’acquisto del regalo a qualcosa che non si compra ma che si può vivere in Fiera prendendo parte agli eventi gratuiti, rivolti a grandi e piccini, che ogni giorno animano i padiglioni con momenti di condivisione, conoscenza, divertimento e arricchimento. Gli appuntamenti in calendario sono dedicati soprattutto ai bambini, ma in realtà anche agli adulti, per scoprire o riscoprire la bellezza e l’importanza di saper ascoltare, immaginare, creare con le mani e quindi ecco le letture animate di favole natalizie, lo spettacolo “La conte dal Piçiul Princip” proposto dal Teatri Stabil Furlan nel pomeriggio di domenica 15 novembre; i laboratori creativi, i giochi con il mais, le merende con la frutta e il gelato, lo zucchero a velo e i palloncini personalizzati Ideanatale e, ovviamente, la musica dal vivo per ricreare l’atmosfera natalizia.

Nel segno della solidarietà e del piacere di stare insieme, ritorna il Torneo di Burraco organizzato dal Circolo di Udine nel pomeriggio di sabato 14 novembre. Parte del ricavato verrà devoluto all’Andos di Udine.

Tutto il programma eventi su www.ideanatale.it

Lungo il filo conduttore dell’impegno e della solidarietà, Udine Esposizioni ha voluto riproporre anche in occasione di Ideanatale la mostra del Messaggero Veneto “Il Coraggio di ricostruire: il 1976 e il senso di fare casa”, che attraverso immagini e articoli del quotidiano racconta il ruolo svolto dalla Fiera nella ricostruzione e nella ripresa economica e sociale dopo il terremoto.

Presenza ultra ventennale quella di Federcasalinghe – Obiettivo Famiglia che al padiglione 5 è presente con 43 associate e tantissimi oggetti per la casa e la tavole delle feste. In quest’area il pubblico potrà votare il Presepio preferito tra quelli esposti e realizzati a mano dalle associate utilizzando legno, metallo, stoffa e altri materiali.

Pullulanti, originali e colorati, i Mercatini di Natale sono presenti anche nel padiglione 7 dove, come da tradizione, espone l’Associazione Arte Cuore e Passione con le creazioni di 34 associate.

Anche la Croce Rossa Italiana sceglie il contesto della manifestazione fieristica per spiegare ai visitatori i progetti e le attività socio-sanitarie messe in campo nello sta del Comitato ODV di Udine al padiglione 6.

L’inaugurazione di Ideanatale, fissata per le ore 16.30 di venerdì 13 novembre alla presenza dell’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini nell’area eventi del padiglione 6.