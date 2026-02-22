Il confine nel mondo di oggi in un dibattito a Cormons

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La differenza tra confine e frontiera e l’eredità di Go2025, prima capitale europea transfrontaliera della storia. Sono alcuni dei temi snocciolati nel corso del dibattito che ha visto protagonisti a Cormons, nell’ambito del Festival dell’Informazione “Il Mondo Fuori”, lo storico Raoul Pupo, lo scrittore Angelo Floramo ed il direttore del Kulturni Dom di Gorizia Igor Komel, moderati dal direttore editoriale di Telefriuli Alfonso Di Leva. Floramo nel corso della serata ha raccontato come il confine si sia fatto sentire mentre accompagnava come docente una sua classe in piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorica.

Il Festival nel corso della sua quattro giorni ha visto tra gli ospiti anche la giornalista Lucia Goracci e l’analista geopolitico Dario Fabbri, protagonisti dell’evento di apertura moderato dal vicedirettore del Gruppo Nem Paolo Mosanghini.