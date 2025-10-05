Il Festival Collega-Menti dell’ateneo friulano conquista Udine

GUARDA IL VIDEO Bilancio positivo per Collega-Menti, il festival dell’Università di Udine che per tre giorni ha animato il capoluogo friulano con 66 eventi e 120 ospiti. Un grande laboratorio di conoscenza condivisa, conclusosi oggi, che ha messo in relazione cittadini, ricercatori, esperti e istituzioni attorno al tema dell’abitare in tutte le sue declinazioni.

Cuore pulsante della manifestazione l’ex Chiesa di San Francesco con le sue 24 “vetrine della ricerca” che hanno ospitato studi su scienza, tecnologia, ambiente, archeologia e innovazione. Molti laboratori, ai quali hanno partecipato 650n tra adulti e bambini, sono andati ‘sold out. Più di 300 persone hanno affollato il teatro Palamostre per lo spettacolo teatrale sull’Intelligenza Artificiale interpretato da Barbara Gallavotti.

L’auspicio, ha sottolineato il magnifico rettore Angelo Montanari, è che queste conversazioni non si esauriscano con la chiusura del festival, ma continuino a nutrire il dialogo nell’Università e nella cittadinanza per affrontare insieme le sfide delle città del futuro.