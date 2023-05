“Il Friuli deve imparare a farsi conoscere meglio”

Da tempo è uno dei volti noti della Tv nazionale: quella fatta non di lustrini, ma di lavoro e ricerca sul campo e soprattutto nelle aree calde del pianeta. Nato a Palmanova, a Milano per motivi lavorativi da decenni, Toni Capuozzo non è però solo l’inviato speciale (o ‘di guerra’) più famoso in Italia negli ultimi 30 anni, ma ha alle spalle una lunga attività su quotidiani e periodici. Una selezione accurata è stata da poco realizzata per Edizioni Biblioteca dell’Immagine di Pordenone, che in Piccole patrie ha voluto raccontare il Capuozzo più vicino alla sua terra: quello che ha scritto, dagli Anni ‘70 a oggi, per Lotta Continua ma anche il Foglio, per Panorama e per il nostro settimanale il Friuli (era il ’96).

L’immagine di queste terre orientali è particolare: pochi nomi famosi e tante “persone qualunque”, la tradizione ma anche tanti fatti di cronaca, dal ‘mostro di Udine’ alle sette del Pordenones.

Come è stata fatta la selezione? “Non ricordavo di aver scritto così spesso e tanto sul Friuli, in un arco di tempo vasto. Ho dovuto anche tagliare, ma spero di avere dato l’idea di come si poteva raccontare questa terra da diversi punti di vista: la nostalgia, la cronaca nera, i personaggi noti o meno. Senza dimenticare la parte legata a Trieste, con cui ho un rapporto particolare: un mondo diverso ma non antagonista, perché non ho mai amato uno a spese dell’altro. Però ho sempre tifato Udinese!”.

Una cosa appare subito, tra le pagine del libro: il Friuli isola felice non esiste più da tempo, se mai c’è stato!

“Io non l’ho mai visto né definito come un’isola felice, però sono rimasto sorpreso, come tutti, dall’irrompere di fatti di cronaca come la colonna friulana delle Br, il dirottamento del Fokker sulla pista di Ronchi, il sabotaggio delle cisterne di carburante a Trieste, le bombe sui binari durante il viaggio di Tito in italia, le trame rosse e nere, il sequestro Taliercio… Altro che isola felice! Anche se all’epoca ero attivo in politica, ero convinto di essere parte di una periferia che poteva solo imitare quel che accadeva a Milano. Però, una cosa è parlare di fatti che accadono lontano, un’altra è sapere che c’è un ostaggio in un sottotetto a Tarcento e che conosci di vista le figure coinvolte”.

E’ stata questa la ‘perdita dell’innocenza’ per la generazione del ’68 friulano?

“Improvvisamente dovevi scegliere tra slogan urlati con leggerezza e fare tremendamente sul serio. L’antifascismo per noi era il tentativo di impedire comizi o qualche scazzottata, poi all’improvviso ci fu l’obbligo di scegliere da che parte stare, nettamente. Il mio articolo sulle Brigate rosse ricevette molte critiche, soprattutto perché non li dipingevo come eroi, ma come una storia modesta, che se non fosse tragica sarebbe ridicola. Dipingerli come una tragica Armata Brancaleone infastidì molti!”.

Ci sono ancora quelli che credono nella rivoluzione?

“Oggi la rivoluzione è diventata un gioco. Io ho avuto sette processi per manifestazioni non autorizzate e qualche condanna che non mi ha fatto perdere la condizionale! Essere un contestatore comportava dei problemi – processi, conseguenze a scuola… – , poi c’è stato il momento in cui essere rivoluzionari comportò più privilegi che danni e non serviva essere ‘figli del popolo’. Oggi a Milano c’è la cosiddetta sinistra della Ztl, quella che abita in Centro, mentre nelle periferie vince la destra. Ci sono più rivoluzionari da salotto, perché non è più una scelta di sacrificio o rinuncia”.

Quindi dobbiamo abituarci a un futuro di maggior conformismo, senza che nessuno alzi la voce per protestare?

“Ma no: io guardo con interesse alle manifestazioni per l’ambiente, anche se non ho particolari simpatie per Greta e il suo ditino alzato per spiegarci il mondo. Credo che gli scioperi siano una scusa per non andare a scuola, come per noi, ma anche una reazione alla globalizzazione selvaggia. C’è il bisogno di agganciarsi a qualche valore, come la ricerca di una morale nell’economia o nella scienza. Oggi la vera rivoluzione è essere conservatori per l’ambiente, avere attenzione per le specie e le lingue che scompaiono. E cercare di cambiare non nel ‘palazzo d’inverno’, ma nei nostri stili di vita. La politica fatica a stare dietro ed è inutile fare discorsi romantici senza conseguenze pratiche. Parliamo di ambiente, ma senza discutere come ci spostiamo e viviamo e che auto vogliamo che venga prodotta. O ci dimentichiamo le difficoltà per organizzare la raccolta differenziata a Udine? Questo mi ha colpito più di tutto”.

Torniamo alla nostra terra: quand’è che le cose sono cambiate irreversibilmente anche per il Friuli?

“Il terremoto coincise con la scoperta di un mondo che avevamo sotto gli occhi, ma che non guardavamo: quello della miseria, dell’emarginazione, dell’emigrazione. Era un mondo che rischiava di ricevere un colpo fatale a cominciare dalle architetture: quello dei Pasolini, Zigaina, Turoldo… Con la ricostruzione nasce un altro Friuli, la cui colonna portante non erano più le rimesse dall’estero degli emigranti, ma l’esportazione delle aziende friulane. Siamo entrati speditamente nella globalizzazione e il mondo contadino è diventato un fatto culturale e basta, una memoria salvata nelle pietre, ma scomparsa. Quello di oggi non è più il mondo contadino, ma una citazione da osterie”.

Come si reagisce alla globalizzazione senza rifugiarsi in un passato più idealizzato che reale?

“L’anima friulana è stata salvata da alcuni fenomeni o movimenti come Glesie furlane. Una continuità vera tra la terra apparentemente immobile e appartata della tradizione e una regione che diventa transfrontaliera, che guarda all’Europa delle piccole patrie, grazie anche ai movimenti autonomistici”.

Eppure, fuori da qui, siamo ancora ‘terra incognita’…

“Il Friuli è ancora un luogo poco conosciuto, anche dal punto di vista turistico. Pensano che parliamo slavo o tedesco… Io spiego sempre che ci sono un sacco di cose da vedere, un compendio anche di storia, un viaggio nella macchina del tempo in 100 km. Dà ancora l’idea di essere un luogo laborioso, capace, perbene, ovvero l’immagine del salt, onest, lavoradór: come tutti i luoghi comuni, ha qualcosa di vero, ma l’etica del lavoro è andata impallidendo, specie nel rispetto per il lavoro manuale. Lait a vore per me era un richiamo nobile e formativo, non un insulto: una frontiera di dignità e formazione delle persone. Ora che siamo omologati a modelli economici mondiali, è più facile trovare qui un giovane grande informatico piuttosto che un grande artigiano”.

Basterebbe allora saperci ‘vendere’ meglio?

“Dobbiamo saperci presentare e raccontare, non dico vendere. Per Trieste è più facile fornire un’immagine di se stessa, per il Friuli no, e anche lo slogan ‘ospiti di gente unica’ mi sembrava un po’ malinconico. Mi chiedo anche se rassegne come Pordenonelegge o il Premio Hemingway possano davvero raccontare il Friuli. Per essere capiti fuori da qui, forse mancano figure come Sgorlon o Cappello, e paghiamo il fatto di non aver saputo capitalizzare Pasolini, che doveva essere patrimonio e biglietto da visita per noi. Come testimonial, a me piacerebbe uno come Gigi Maieron, che però fatica a uscire dai confini della regione, perché noi stessi a volte deprimiamo quelli che possono essere i nostri ambasciatori, per piccole invidie e gelosie”.

Se noi stessi non crediamo nella nostra terra e nei suoi migliori figli e ‘prodotti’…

“Per me è importante spiegare da dove vengo: andrebbe fatto da tutti quelli che escono di qui e hanno un ruolo, invece sembra che per qualcuno sia una vergogna. Parlare schietto è parte della formazione friulana, non un tratto individuale o uno stile giornalistico”.

Fra le tantissime storie raccontate in carriera, c’è il rammarico per quelle rimaste soltanto sulla carta?

“Sì. Tra quelle che ero sul punto di raccontare, oltre la prima missione degli alpini in Mozambico, ci fu l’ingresso degli americani a Baghdad: invece, entrai a fatica dal confine perché ero nella lista nera di Saddam Hussein e senza visto, quindi dovetti raccontare la città già caduta. In altre parti del mondo invece sono arrivato o troppo tardi, come in Vietnam, o troppo presto, come in Cina, per raccontare la Storia vera”.