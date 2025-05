Il Friuli piange Lino Leggio: l’autore è scomparso a 81 anni

Il mondo della cultura friulana è in lutto per la scomparsa, ad 80 anni, di Lino Leggio, autore che nelle sue opere raccontava storie di vita vissuta, mettendo al centro della narrazione delle sue pubblicazioni il territorio e le sue radici. Nato nel 1944 a Santa Lucia di Tolmino, quando aveva solamente un anno la sua famiglia si è trasferita a Udine, nella zona di via Calatafimi dove è cresciuto ‘a pane e miseria’. A 15 anni è andato in Germania, dove Elvis Presley faceva il militare. Ha donato al grande cantante lo spartito della famosa canzone napoletana ‘Santa Lucia’, unico motivo italiano poi eseguito da Presley. In cambio ha ricevuto i suoi occhiali, da cui non si è più separato. Dopo aver frequentato il Malignani, ha fatto il servizio militare nella Julia. Quindi il trasferimento a Roma, dove è rimasto 40 anni. Nel 1999 ha pubblicato il suo primo libro e in 25 anni ha firmato 12 pubblicazioni. Leggio ha sempre destinato i ricavi delle sue pubblicazioni in beneficenza. Lascia la moglie Anna e i figli Francesco ed Elisabetta.