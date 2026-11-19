Trecento bottiglie numerate di Pignolo per sostenere due associazioni del territorio che quotidianamente, da anni, operano accanto a chi ha più bisogno. È questo il progetto solidale con cui “Guerra Albano”, azienda vitivinicola di Torreano di Cividale, si prepara a chiudere il 2026. Una scelta che unisce la valorizzazione dell’enologia locale alla responsabilità sociale e lo fa con un’iniziativa tangibile.

Per ogni cofanetto di Pignolo edizione limitata venduto, saranno devoluti 10 euro alla Fondazione Progetto Autismo FVG ETS e all’Associazione Luca ODV. Nel primo caso i fondi serviranno per finanziare percorsi di integrazione, assistenza e sviluppo dell’autonomia per ragazzi e adulti nello spettro autistico, donando loro spazi di crescita e speranza. Nel secondo per sostenere le famiglie dei bambini colpiti da patologie oncologiche, offrendo supporto pratico, umano e psicologico nel momento del bisogno più acuto. Si sosterrà pertanto ciò che queste due realtà fanno ogni giorno, con dedizione.

La scelta del vino in edizione limitata non è stata casuale. Il Pignolo è infatti uno dei vitigni autoctoni a bacca nera più rappresentativi e complessi del Friuli Venezia Giulia. Un vino dalla storia antica, salvato in passato dal rischio di estinzione. Un’eccellenza che richiede grande attenzione sia nella coltivazione sia nella vinificazione. Caratterizzato da una struttura importante e da una notevole capacità di invecchiamento, questo rosso è il perfetto protagonista di un progetto capace di unire tradizione vitivinicola e solidarietà.

Nell’edizione limitata del Pignolo Matteo I “Guerra Albano”, nulla è lasciato al caso: dalla scelta di materiali a basso impatto ambientale, che testimoniano l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità senza rinunciare all’eleganza e alla cura dei dettagli, fino al raffinato sigillo in ceralacca, che richiama la tradizione artigianale e conferisce alla bottiglia un carattere esclusivo. A raccontare lo spirito di questa edizione speciale sono, inoltre, gli scatti che immortalano i protagonisti della vendemmia, rigorosamente in cravatta. Un dettaglio Pignolo che trasforma la raccolta dell’uva in un rito di passione, dedizione e rispetto per la terra.

Un’opportunità riservata agli appassionati estimatori dal cuore generoso, disponibile in preordine su guerraalbano.it.