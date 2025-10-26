Il Premio Friuli Storia alla storica e dissidente russa Irina Scherbakova

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il prezzo morale da pagare perché in Russia si realizzino dei cambiamenti nella società, e si affermi la democrazia, sarà molto alto e ben più doloroso della Perestrojka degli anni ’90”. Lo ha detto ieri sera all’Auditorium del Centro Culturale delle Grazie a Udine la storica russa Irina Scherbakova, vincitrice della 12a edizione del Premio Friuli Storia per il libro storico, politico e autobiografico assieme “Le mani di mio padre. Una storia di famiglia russa”. Ad assegnare il riconoscimento, realizzato con il contributo di Regione, Fondazione Friuli, Banca di Udine, Comune di Udine e Poste Italiane, la giuria presieduta da Tommaso Piffer, nella quale siede anche il presidente di Friuli Storia Ernesto Galli della Loggia.

Co-fondatrice dell’Associazione russa Memorial, Premio Nobel per la Pace nel 2022, Scherbakova ha tenuto una lezione dal titolo “La mia vita attraverso l’Unione Sovietica”. “La maggioranza della popolazione in Russia – ha detto la dissidente che oggi vive in Germania – ha per certi versi ‘normalizzato’ questa dittatura e la guerra in Ucraina. Oggi il cessate il fuoco sarebbe utile, ma il principale ostacolo è proprio Putin, che spero sia chiamato a rispondere dei crimini commessi. Nel contesto dei negoziati – ha concluso – l’Europa dovrebbe assumere un ruolo: l’evoluzione delle sorti sul campo con l’aiuto europeo contribuirebbe molto più di qualsiasi sanzione economica”.

Nell’affollatissima sala erano presenti anche gli altri due finalisti del Premio, Carlo Fumian e Gustavo Corni, autori rispettivamente di “Pane quotidiano. L’invisibile mercato mondiale del grano tra XIX e XX secolo” e “L’Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto”.