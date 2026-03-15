Il prossimo weekend tornano le giornate Fai di Primavera

Il 21 marzo inizia la Primavera. E puntualmente quel giorno torneranno in regione le giornate Fai di Primavera. Il prossimo fine settimana friulani e giuliani avranno la possibilità di scoprire dei veri e propri tesori artistici e architettonici in diverse località del Friuli Venezia Giulia. Il programma è stato presentato a Udine, nella sede della Fondazione Friuli, dal capodelegazione Fai Udine Chiara Bettuzzi.

Il maggior numero di perle sarà visitabili a Udine e provincia.

A portare per mano i visitatori alla scoperta di questi tesori saranno i volontari e gli aspiranti ciceroni, ovvero gli studenti di tante scuole superiori del capoluogo friulano.