Il talento delle donne a Jazz&Wine of Peace: spicca la star del sax Nubya Garcia

GUARDA IL VIDEO E’ la prima edizione al comando di Jazz&Wine of Peace per il neo direttore artistico del festival Enrico Bettinello e sarà una kermesse, quella targata 2025, a forte tinte rosa. Tante e e di talento infatti le artiste donne che suoneranno dai palchi della kermesse in programma tra Collio e Brda dal 23 al 26 ottobre prossimi. Spicca in particolare il ritorno, dopo il successo ottenuto a Cormons nel 2019, della stella britannica del sax tenore Nubya Garcia.

Sarà un’edizione dai grandi numeri.

Jazz&Wine of Peace rappresenterà anche quest’anno una vetrina turistica importante per il territorio

Annunciata infine l’istituzione del premio in memoria dello storico direttore artistico Mauro Bardusco, riconoscimento che per questa prima edizione andrà a William Parker.