Il Verdi apre alle scuole: in 5mila al progetto Educational

Torna a riempirsi di voci, curiosità ed entusiasmo il Teatro Verdi di Pordenone: sono 5mila i bambini, accompagnati da 500 insegnanti, che anche quest’anno vivranno un’esperienza formativa e culturale unica. In occasione delle nuove repliche di Opera Domani – in programma tra oggi e venerdì – il Verdi si conferma un punto di riferimento imprescindibile per l’educazione delle giovani generazioni attraverso lo spettacolo dal vivo. 171 classi parteciperanno alle otto repliche dello spettacolo “Rigoletto. Il mistero del teatro”.

Ma Opera Domani rappresenta solo una delle punte di diamante di un progetto ben più ampio. È infatti all’interno del percorso Educational che si inserisce questa esperienza. Un articolato programma che attraversa linguaggi e discipline: dalla prosa alla musica, dalla lirica alla danza.