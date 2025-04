Il volto del geologo Egidio Feruglio sulla scuola che porta il suo nome

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il volto del geologo friulano Egidio Feruglio da oggi campeggia sulla parete della scuola che porta il suo nome. Si tratta della scuola primaria e secondaria di primo grado di Feletto Umberto, dove l’artista Simone Mestroni ha realizzato un grande murale che ritrae l’esploratore in due pose: un mezzo busto in primo piano e, sullo sfondo, mentre ammira il paesaggio dalla vetta di una montagna, munito di piccozza e zaino.

Il work in progress ha impegnato Mestroni per diversi giorni: un lavoro che è stato seguito con interesse, pennellata dopo pennellata, dai ragazzi delle 23 classi del plesso di via Mazzini, che questa mattina hanno partecipato all’inaugurazione dell’opera.

Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Tavagnacco, sia per dare un’identità visiva alla scuola media attraverso un’immagine distintiva, sia per tramandare e divulgare la figura e il lavoro del celebre ricercatore originario di Tavagnacco, a cui è intitolato anche il più grande museo di paleontologia presente in Patagonia.

Feruglio fu un naturalista e docente universitario di fama internazionale. Nato a Feletto Umberto nel 1897, dedicò gran parte delle sue ricerche alla morfologia e alla geologia del Sud America, dove si trasferì per molti anni anche a causa del suo rifiuto di iscriversi al Partito Fascista.