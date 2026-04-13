In oltre 130 mila per la mostra ‘Confini’:successo a Villa Manin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiude con oltre 130 mila visitatori la mostra Confini da Gauguin a Hopper. Canto con variazioni, promossa da Regione Friuli Venezia Giulia ed ERPAC FVG e curata da Marco Goldin.

L’iniziativa rappresenta un importante risultato per il sistema culturale regionale, con ricadute positive in termini di visibilità e attrattività del territorio, confermando Villa Manin come sede di riferimento per grandi eventi espositivi.

Un risultato di grande rilievo per un progetto nato con l’obiettivo di costruire un’importante proposta espositiva legata al territorio regionale, inserita nel percorso culturale di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della cultura.

L’esposizione, ospitata a Villa Manin, ha proposto un percorso dedicato al tema del confine attraverso circa 130 opere provenienti da 42 musei internazionali, tra Europa e Stati Uniti, offrendo uno spaccato significativo dell’arte tra Ottocento e Novecento.

Per accogliere la mostra, l’Esedra di levante del complesso è stata completamente restaurata e riqualificata, dotata di tecnologie avanzate e adeguata ai più alti standard museali.

Il pubblico ha risposto con grande partecipazione, nonostante la collocazione decentrata della sede espositiva, con visitatori provenienti da tutte le regioni italiane e da numerosi Paesi esteri. La media giornaliera si è attestata intorno agli 800 ingressi.

Tra i dati più significativi, l’elevato gradimento registrato tra i visitatori, testimoniato anche dall’ampio utilizzo delle audioguide e dall’elevato numero di cataloghi venduti.

La mostra è stata apprezzata anche dalla critica per la qualità delle opere e per il valore del progetto curatoriale, che ha coinvolto una cinquantina di artisti e approfondito il tema del confine come dimensione fisica e interiore.