In “Più della mia pelle” l’impegno di Losasso contro la violenza di genere

Sarà presentato giovedì 13 marzo alle ore 14.30 nella sala stampa della Camera dei Deputati il libro “Più della mia pelle” di Annalisa Maniscalco e Giuseppe Losasso. È una storia di coraggio e di competenza che supera le difficoltà. A narrarla è Giuseppe Losasso, un chirurgo plastico di Udine che si reca in Pakistan per operare le vittime di sfregio con l’acido. La sua testimonianza racconta la sua missione, l’impegno per restituire il sorriso a donne, ragazze e bambine che a causa di una violenza brutale hanno perso tutto.

Durante l’evento sarà proiettato il trailer del docufilm ”Oltre la pelle” ispirato al libro. Intervengono all’evento, oltre alla presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato, Annalisa Maniscalco, autrice del libro, Giuseppe Losasso, coautore del libro, Alessandra Usai, regista del documentario ”Oltre la pelle”. Modera la giornalista Silvia Borromeo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del taccuino degli appuntamenti ”Nuovi linguaggi contro la violenza di genere” per stimolare il dibattito e sensibilizzare il pubblico sulla questione della violenza di genere e del femminicidio.