Inaugurata la mostra “Confini, da Gauguin a Hopper”: già 10 mila biglietti venduti

Si intitola "Confini, da Gauguin a Hopper", ma tra le oltre 120 opere esposte alla mostra inaugurata ieri a Villa Manin non ci sono solo alcune tra le più note produzioni artistiche del pittore francese e di quello americano. Toccano il cuore infatti anche le ninfee di Monet, l'autoritratto di Van Gogh, e tutti gli altri quadri presenti all'Esedra di Levante e provenienti dai più importanti musei del mondo.

I biglietti stanno già letteralmente andando a ruba

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 12 aprile.