Le parole di Mihaela, la mamma di Patrizia Cormos, una delle vittime della tragedia sul Natisone: "Provo indignazione – spiega ai microfoni di Telefriuli – . Li hanno lasciati in agonia per 41 minuti. Li avrei salvati io se solo lo avessi saputo. Vorrei guardare in faccia gli indagati e chieder loro se hanno qualche rimorso, se si pentono. Non mi fermerò fino ad avere giustizia per mia figlia".