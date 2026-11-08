“Intersezioni interferenze” porta l’arte del ‘900 a Moimacco

Si è inaugurata venerdì 6 novembre, a Villa de Claricini Dornpacher, a Bottenicco di Moimacco, “Intersezioni e Interferenze”, il ciclo espositivo con cui Fondazione Syncretika – Arte e Cultura ETS, in partnership con la Fondazione de Claricini Dornpacher, rilegge fino al 27 marzo 2027 i linguaggi dell’arte dal primo Novecento a oggi, in quattro percorsi curati da Carlo Stragapede e Diego Antonio Collovini. A segnare la serata è stata, tuttavia, anche la rete che sostiene il progetto: 38 partner, tra istituzioni, fondazioni, imprese e associazioni, che fanno della mostra la più ampia impresa collettiva promossa dalla Fondazione dalla sua nascita.

Il sostegno pubblico ha avuto un peso decisivo. La mostra ha ottenuto, infatti, il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal consigliere regionale Stefano Balloch, di Io Sono Friuli Venezia Giulia, di Fondazione Friuli e della Camera di Commercio Pordenone-Udine, che hanno riconosciuto nel progetto un investimento sulla cultura e, insieme, sull’attrattività del territorio. Al patrocinio del Comune di Moimacco, il cui sindaco Enrico Basaldella è intervenuto alla cerimonia, si è affiancato quello dell’Accademia di Belle Arti di Udine “G.B. Tiepolo”.

“Questa mostra vuole essere il momento in cui arte, coesione sociale ed economia si intersecano creando armonia e bellezza — ha osservato Massimo Borgobello, presidente di Syncretika — le torri d’avorio producono deserti, non giardini, e noi vogliamo creare giardini rigogliosi e curati, come quello della villa”.