ITS Academy Udine day: diplomati e imprese si raccontano

Sabato 13 settembre, dalle 10, nella sede di Confindustria Udine, palazzo Torriani, Largo Carlo Melzi, 2 a Udine, si terrà la sesta edizione di “ITS Academy Udine day”. Alla presenza della presidente della Fondazione ITS Academy Udine, Paola Perabò, del presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, dell’assessore all’Istruzione, università e cultura del Comune di Udine, Federico Angelo Pirone e dell’assessore al Lavoro, formazione, istruzione e ricerca della Regione Fvg, Alessia Rosolen, che introdurranno l’evento con i saluti istituzionali, neo diplomati ITS (che hanno ottenuto valutazioni eccellenti all’esame di Stato) e imprese testimonieranno l’attività di formazione e di stage nei due anni di corso e sul successivo ingresso nel mondo lavorativo. Saranno inoltre presentati alcuni innovativi project work preparati e discussi in occasione dell’esame di Stato 2025. Le conclusioni saranno affidate al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame.