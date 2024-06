Keanu Reeves nella tana del Bianconiglio, in 2mila per i Dogstar

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine attendeva l’arrivo di Keanu Reeves e l’attore e musicista di fama mondiale non ha deluso il suo pubblico. La 34a edizione di Udin&Jazz inizia con il piede giusto con un bellissimo soldout ieri sera al Castello di Udine, protagonista come detto Keanu Reeves con il suo progetto musicale dal titolo Dogstar, trio di formazione statunitense che annovera anche Bret Domrose alla chitarra e voce e Robert Mailhouse alla batteria. Quella andata in scena ieri al Castello di Udine era solo l’anteprima di Udin&Jazz, che dall’8 al 14 luglio vedrà protagoniste in città alcune fra le migliori proposte musicali del contesto nazionale e internazionale, con numerosi momenti di approfondimento e focus sul Jazz e sul Blues: da Gary Clark Jr a Fantastic Negrito, dai progetti McCoy Legends e The Jazz Bins del chitarrista Marc Ribot, dal “pianista di Yarmouk”, Aheam Ahmad, al rivoluzionario trio di Daniela Pes.

A introdurre il concerto di ieri è stato il patron di Euritmica Giancarlo Velliscig che ha dato il benvenuto al pubblico sottolineando la straordinarietà di questo evento, capace di portare in città uno dei volti più celebri della scena artistica mondiale. Alle 21.45 il via al live, davanti a un pubblico di 2 mila persone, molte delle quali venute da fuori regione e dall’estero, a confermare il calibro internazionale della rassegna. Il progetto alternative rock Dogstar mostra sul palco tutte le tinte di questo genere popolarissimo fin dagli inizi degli anni ‘90 in America e nel mondo. Sonorità inconfondibili e potenti che hanno caratterizzato tutto il concerto udinese, unica data nel Nordest delle quattro italiane (le altre a Gardone Riviera, Bologna e Torino). Il trio sul palco ha presentato i pezzi dei propri album, dal primo Ep “Quattro Formaggi” ai lavori “Our Little Visionary”, “Happy Ending” e all’ultimo “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees” del 2023.

Foto di Angelo Salvin.