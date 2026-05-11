Klimt a Villa Manin: arriva la “Nuda Veritas”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un evento d’arte internazionale a Villa Manin, a Passariano di Codroipo.

Dal 21 maggio al 6 settembre 2026 sarà esposta la “Nuda Veritas” di Gustav Klimt, uno dei dipinti più celebri dell’artista austriaco e simbolo della Secessione Viennese.

L’opera, concessa in prestito straordinario dal Theatermuseum di Vienna, raffigura una donna che sfida lo sguardo del pubblico, trasformando la nudità in un messaggio di libertà e verità.

La mostra metterà in dialogo il capolavoro di Klimt con gli affreschi di Louis Dorigny custoditi nella storica residenza dell’ultimo Doge di Venezia. L’esposizione è promossa da ERPAC FVG e MondoMostre, in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna.