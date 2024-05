Kruder & Dorfmeister e Thievery Corporation ai Laghi di Fusine

Il No Borders Music Festival, la rassegna musicale in programma al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia un grande doppio appuntamento musicale per la 29esima edizione. Domenica 21 luglio i Kruder & Dorfmeister e i Thievery Corporation suoneranno sul palco dei Laghi di Fusine. Il biglietto sarà valido per entrambi i concerti, che inizieranno alle h.14:00.

Kruder & Dorfmeister è un duo musicale austriaco, conosciuto per i suoi remix downtempo, hip-hop e drum and bass, composto dai dj Peter Kruder e Richard Dorfmeister. Kruder & Dorfmeister hanno iniziato a fare musica nei primi anni ’90, quando Vienna era una metropoli attiva nel nascente movimento techno. Nonostante ciò, i due dj hanno preferito seguire la tradizione degli anni ’80, che ha cercato un linguaggio universale nella musica dance, influenzata dall’hip hop, dal rare groove, dal dub, dalla new wave e, non ultimo, dalla musica che si distingue tra tutti questi generi.Mentre le prime produzioni jazz post-acid di etichette come Ninja Tune o Mo Wax annunciavano una nuova era, K&D erano di nuovo un passo avanti. Dopo il loro entusiasmante debutto, grazie al successo dei loro album DJ-Kicks e Sessions si sono garantiti un posto esclusivo nella musica mondiale, vendendo milioni di copie in tutto il mondo. Come scelta artistica ed umana hanno fornito ad amici musicisti la distribuzione sulla loro etichetta G-Stone e dato vita a nuovi progetti, come Tosca di Dorfmeister o Kruder’s Peace Orchestra. Oggi Kruder & Dorfmeister hanno redatto un nuovo capitolo del loro libro, scritto con un linguaggio universale, globale e unificante.

Thievery Corporation, duo di Washington D.C. che ha debuttato a metà degli anni ’90, è uno dei gruppi più popolari associati alla musica elettronica rilassata e lounge-friendly.

Inizialmente noto per aver prodotto musica dance astratta e strumentale, la cui classificazione cade a metà tra trip-hop e acid jazz, negli anni il loro suono si è ampliato per includere cantanti e strumentazione dal vivo come in The Mirror Conspiracy del 2000 (il loro album più popolare negli Stati Uniti), fortemente influenzato dalla bossa nova e dal soul. Da The Richest Man in Babylon del 2002 in poi, i loro album sono diventati sempre più politici, riflettendo la loro posizione contro la guerra e pro-umanità con uno sguardo inclusivo verso tutte le culture del mondo. Allo stesso modo, anche la loro produzione è stata attraversata da diverse influenze e generi, tra cui la musica classica indiana, l’hip-hop e il reggae.

Dopo la psichedelia oscura di The Cosmic Game del 2005, Radio Retaliation del 2008 è stato un album di protesta che incorpora stili come afrobeat e go-go; The Temple of I & I (2017) registrato in Giamaica è stato dedicato al dub e al reggae; infine Symphonik del 2020 li ha visti rielaborare i loro preferiti dal vivo con l’aiuto della FILMharmonic Orchestra di Praga.

Grazie alle capacità di produzione di Rob Garza ed Eric Hilton, i Thievery Corporation hanno pubblicato diversi singoli accolti calorosamente sulla propria etichetta Eighteenth Street Lounge (ESL) nel 1996. Una traccia di uno dei loro primi 12″ è apparsa nella sessione di mix dei rispettati DJ/produttori Kruder & Dorfmeister per la serie DJ-Kicks di Studio K7. Simili sotto molti aspetti al duo di produzione viennese, Thievery Corporation è successivamente cresciuto in popolarità tra un pubblico più ampio di DJ e headphonauts.