La Basilica di Aquileia saluta con uno striscione in ‘vetta’ l’avvio di Go!2025

La Basilica Patriarcale di Aquileia saluta l’inaugurazione di Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura per il 2025, e si prepara ad accogliere visitatori, turisti e pellegrini che arriveranno tra le due città e in regione per l’importante appuntamento. In concomitanza con l’inaugurazione, sul Campanile della Basilica è stato issato uno striscione celebrativo, con il logo di Go!2025.

E nelle prossime settimane sarà ufficialmente inaugurato l’Iter Goritiense, un cammino transfrontaliero dalla Basilica di Aquileia, in Friuli, a Sveta Gora in Slovenia, passando anche per San Canzian d’Isonzo, San Martino del Carso, il monte San Michele, Cerje, Merna e le stesse Gorizia e Nova Gorica. Un pellegrinaggio che attraversa luoghi insanguinati dalla Grande Guerra e da migliaia di storie di confine, ma anche luoghi di speranza e di riconciliazione.