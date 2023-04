“La fatica, unico Dio dei friulani”

Per anni si è occupato degli ‘ultimi’ di oggi a Nordest, e non solo. Per il suo primo romanzo storico, Pane e terra. Il Novecento, qui da noi (Edizioni Biblioteca dell’immagine), il pordenonese Massimiliano Santarossa ha voluto andare più indietro, fino all’800, passando per la Grande guerra, ma soprattutto al periodo dagli Anni ‘50 in poi, per creare una grande epica di una terra modificata fino alle radici. E di un popolo che quelle radici le ha perse, tra il passato contadino e quello in fabbrica. Con un linguaggio nuovo perché antico, quasi arcaico nel raccontare vite ai margini della storia per destino e non per scelta.

“L’intenzione era far vedere quali errori abbiamo commesso in questa parte d’Italia. Il racconto è realista, quindi la lingua è un po’ più dolce: non è un elogio dei tempi che furono, non mi compete. E’ un ricordo del filo rosso tra i primi 50 anni del ‘900, dominati dal pane e cioè dalla terra, e gli altri, quelli del ferro, la fabbrica”.

Qual è il filo rosso?

“La fatica. Prima il lavoro era fatto di 14 ore nei campi, poi quasi altrettante in fabbrica, poi ecco i metalmezzadri, che dividevano la vita tra pane e ferro… Il destino non è cambiato: siamo tra i popoli che han fatto della fatica e del lavoro il loro unico Dio possibile. E’ entrato nel Dna da sotans e anche lo spostamento dai campi alle fabbriche non è stata una liberazione, ma un destino autoimposto che ha portato alla disgregazione delle famiglie”.

Neppure la vita nei campi era però l’idillio dipinto dagli intellettuali…

“Se pensi a Pasolini, il suo era un esercizio poetico, scollegato con la realtà, ma di grande amore. Secondo un’indagine recente, pochissimi sono disponibili a tornare alla terra, mentre il rilancio dell’industria come unico sbocco possibile alla crisi è un’idea condivisa da molti. Vuol dire che non ci sono speranze, visto che un rilancio industriale in stile anni 80-90 è impossibile, se non dimezzando gli stipendi e rinunciando ai diritti…”.

Nel libro, che incrocia il Maniacco dei ‘Senzaterra’, Steinbeck, Faulkner e suggestioni cinematografiche come ‘Novecento’ di Bertolucci, si parla genericamente di una zona ‘tra Veneto e Friuli’, anche se certe realtà sono identificabili. Perché questa scelta?

“Volevo creare una nostra Macondo, un microcosmo che contenesse tra storia e letteratura l’epica di questi disgraziati, che nessuno finora ha avuto il coraggio di fare. Il Paesenovo del libro non è Pordenone, ma un borgo agricolo un po’ veneto e un po’ friulano, trasformato in dormitorio per operai. La parte più drammatica è non sapere più chi sei, da dove vieni e dove vuoi andare. Chi si è trovato in pochi giorni dalla campagna alle case popolari, a 1 km di distanza, non poteva capire cosa fosse peggio. E questo strappo dal mondo contadino, rimasto immutato da secoli, è stato un vero dramma, non meno traumatico delle emigrazioni transoceaniche”.

La piccole storie del romanzo si incrociano con la storia con la maiuscola, e i protagonisti ne escono sempre sconfitti. Non c’è una luce in fondo al tunnel?

“La crisi economica e finanziaria hanno chiuso le fabbriche dopo che queste hanno devastato il paesaggio. La somma finale è la crisi morale, perché se il lavoro qui è l’unica fede, l’unico Dio possibile, allora si è persa la speranza”.