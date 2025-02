La “macchina del tempo” di Ulderica: il Friuli raccontato in 55 fotografie

Presentata oggi dalla foto-artista Ulderica Da Pozzo la mostra “Echi del tempo. Fotografie per una memoria identitaria”, che si inaugura sabato, alle 17, in Galleria Sagittaria a Pordenone. Curata da Angelo Bertani, la mostra è una sorta di macchina del tempo: in esposizione 55 opere fotografiche di valore antropologico, che, partendo dagli anni Novanta, ci portano fino ad oggi. Fotografie come un mosaico di un mondo e di una cultura plurisecolari che si stanno lentamente dissolvendo. Queste opere parlano, attraversando porte aperte, di cose rimaste in case e luoghi deserti, in montagna: dalla Carnia, alle Valli del Natisone, ad Erto fino al mondo contadino del Friuli di mezzo. Un viaggio solitario e collettivo in scatti dove ognuno potrà incontrare e avere cura del tempo e della memoria.