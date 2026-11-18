La montagna non è più un mondo lontano, confinato tra le sue valli, ma parte integrante di un sistema territoriale ampio che unisce cultura, sviluppo e comunità. È questa la visione al centro del “Montagna Teatro Festival Pordenone”, la nuova rassegna invernale presentata oggi in città alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, del presidente del Teatro Verdi, Giovanni Lessio, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, Alberto Parigi.

Realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano, il festival animerà il Teatro Verdi dal 10 al 13 dicembre, portando in città i racconti, le tradizioni e le suggestioni delle Terre Alte.

Un cartellone ricco e multidisciplinare che spazia tra spettacoli di danza e teatro, cinema, fotografia, incontri letterari, musica, approfondimenti turistici e laboratori dedicati ai più piccoli e alle scuole. L’iniziativa si inserisce nel solco del percorso che porterà Pordenone a essere Capitale Italiana della Cultura nel 2027, rafforzando il legame profondo tra il centro urbano e le valli montane.