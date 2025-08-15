‘Le dieci grandi parole’ sabato a Tualis, nell’ambito di vicino/lontano mont

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Continua nella sua Tualis il dialogo con don Pierluigi Di Piazza, nell’ambito della rassegna vicino/lontano mont.

L’appuntamento è nella frazione di Comeglians sabato 16 agosto alle 17. Nella chiesa parrocchiale sarà presentato l’ultimo libro del sacerdote dell’accoglienza, dal titolo ‘Le dieci grandi parole’, pubblicato per volontà del fratello di don Pierluigi, Vito Di Piazza, che interverrà all’incontro. Dialogherà con Loris De Filippi, udinese, da 30 anni impegnato nei contesti di crisi umanitarie come operatore e dirigente umanitario. E’ stato presidente di Medici Senza Frontiere ed attualmente opera come Health Specialist per Unicef. A Tualis darà voce a don Pierluigi, attraverso la lettura di alcuni brani del libro, l’attrice Aida Talliente.

Le dieci grandi parole sono i dieci comandamenti, non ordini e legislazioni estrinseche imposte da fuori, ma l’espressione di una profonda interiorità che sgorga dal cuore e dalla coscienza. Diventano indicazioni per la vita, come si legge in copertina, una guida e una bussola senza tempo, che Pierluigi lascia in eredità attraverso le mani e il cuore del fratello Vito.

Appuntamento dunque sabato 16 agosto alle 17, nella chiesa parrocchiale di Tualis, con le testimonianze di Loris De Filippi, le riflessioni di Vito Di Piazza e le sollecitazioni del sacerdote dell’accoglienza.