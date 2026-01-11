Lezioni di Storia, Mancuso incanta Udine: teatro sold out per i quattro Maestri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grande partecipazione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per il nuovo appuntamento con le Lezioni di Storia, che ha visto protagonista Vito Mancuso.

Il teologo e filosofo ha registrato il tutto esaurito con la lezione I quattro Maestri tra Oriente e Occidente: Socrate, Buddha, Confucio e Gesù, inserita nel ciclo Oriente e Occidente della Stagione 2025/26.

Nel suo intervento, Mancuso ha guidato il pubblico in un percorso attraverso il pensiero di quattro figure centrali della storia dell’umanità, sottolineando come i loro insegnamenti restino attuali a distanza di oltre venti secoli. Socrate, educatore della coscienza critica; Buddha, interprete della sofferenza e della guarigione interiore; Confucio, architetto dell’ordine politico e sociale; Gesù, profeta di una radicale trasformazione spirituale.

Una riflessione profonda e accessibile, capace di intrecciare filosofia, etica e spiritualità, che ha suscitato grande interesse e attenzione in sala. Il successo dell’incontro conferma il forte legame tra il pubblico e un progetto culturale che continua a offrire strumenti per comprendere il presente attraverso la storia.

Il ciclo Lezioni di Storia proseguirà il 1° febbraio con Alessandro Vanoli, il 22 febbraio con Maria Giuseppina Muzzarelli e il 22 marzo con Michela Ponzani.