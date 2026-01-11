  • Aiello del Friuli
domenica 11 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Lezioni di Storia, Mancuso incanta Udine: teatro sold out per i...
Cisint: “Va riaperta interlocuzione con Fincantieri”
Snow Rugby, a Tarvisio 54 squadre provenienti da tutto il mondo
Poesia in friulano e italiano, completato il murale delle polemiche
Frana a Brazzano, perizia della Procura sul Colle di San Giorgio
Due afgani accoltellati a Trieste: uno è in condizioni serie
Cassonetti incendiati nella notte: vandalismo a Bicinicco
Auto cappottata sulla Pontebbana, ferito 85enne
Bike sharing, primo bilancio a Udine: quasi 70 mila noleggi in...
Raduno del Battaglione Cividale: “Segno profondo nella comunità”
Cultura

Lezioni di Storia, Mancuso incanta Udine: teatro sold out per i quattro Maestri

Filosofia e storia protagoniste a Udine con la Lezione di Vito Mancuso
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grande partecipazione al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per il nuovo appuntamento con le Lezioni di Storia, che ha visto protagonista Vito Mancuso.

Il teologo e filosofo ha registrato il tutto esaurito con la lezione I quattro Maestri tra Oriente e Occidente: Socrate, Buddha, Confucio e Gesù, inserita nel ciclo Oriente e Occidente della Stagione 2025/26.

Nel suo intervento, Mancuso ha guidato il pubblico in un percorso attraverso il pensiero di quattro figure centrali della storia dell’umanità, sottolineando come i loro insegnamenti restino attuali a distanza di oltre venti secoli. Socrate, educatore della coscienza critica; Buddha, interprete della sofferenza e della guarigione interiore; Confucio, architetto dell’ordine politico e sociale; Gesù, profeta di una radicale trasformazione spirituale.

Una riflessione profonda e accessibile, capace di intrecciare filosofia, etica e spiritualità, che ha suscitato grande interesse e attenzione in sala. Il successo dell’incontro conferma il forte legame tra il pubblico e un progetto culturale che continua a offrire strumenti per comprendere il presente attraverso la storia.

Il ciclo Lezioni di Storia proseguirà il 1° febbraio con Alessandro Vanoli, il 22 febbraio con Maria Giuseppina Muzzarelli e il 22 marzo con Michela Ponzani.

