Liberati tre grifoni alla Riserva di Cornino

A Forgaria nel Friuli, la Riserva naturale del lago di Cornino ha ospitato la manifestazione “Vivi e liberi di volare”, che ha visto la liberazione di tre grifoni, a cui si sono aggiunti molti altri rapaci salvati e curati dal Centro di recupero di Campoformido. L’evento di ieri ha richiamato un vasto pubblico, a testimonianza del grande interesse per il Progetto Grifone.

Tra i grifoni reintrodotti in natura c’era un esemplare di 30 anni, nato in Spagna nel 1995 e poi arrivato in Friuli nel 1997. Con lui sono stati liberati un esemplare adulto di origini sconosciute e un giovane del 2020 inanellato in Israele.

Nel corso della giornata sono stati presentati anche i dati sulla natalità della specie. Nonostante una riduzione delle nascite lo scorso anno, dovuta a difficoltà nell’approvvigionamento di cibo per il divieto di utilizzo di carne suina, nel 2025 il numero di giovani grifoni involati è salito a 40. Le difficoltà burocratiche e sanitarie legate al cambio di alimentazione sono state superate, e ora il punto di ristoro è rifornito regolarmente, anche grazie al contributo del Corpo Forestale Regionale.

La giornata è stata anche un’occasione per riflettere sull’impegno quotidiano dello staff della Cooperativa Pavees e per sottolineare l’importanza del lavoro di rete internazionale. Presenti all’evento i sindaci di Forgaria e Trasaghis e il rappresentante della Comunità Collinare del Friuli.