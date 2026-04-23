Liberazione, percorso a tappe nella memoria a Udine

Udine si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con un calendario di commemorazioni che accompagneranno la città dal 23 al 25 aprile 2026, nel segno della memoria, della partecipazione civile e del riconoscimento del valore storico della Resistenza. Il momento centrale delle celebrazioni sarà naturalmente la cerimonia ufficiale di sabato 25 aprile in piazza Libertà, occasione in cui il sindaco Alberto Felice De Toni terrà l’orazione istituzionale, nella città insignita della Medaglia d’oro al valor militare per la lotta di Liberazione per tutto il Friuli.

Il programma del 25 aprile, organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con il comitato provinciale dell’Anpi, e la sezione di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” si aprirà, come da tradizione, alle 9 del mattino con la deposizione di una corona al Cimitero Britannico di Tavagnacco. Alle 9.45 è previsto il ritrovo in piazza I Maggio, da cui alle 10.00 prenderà avvio il corteo cittadino. Alle 10.30, in piazza Libertà, si terranno l’alzabandiera e la deposizione delle corone al Tempietto ai Caduti, seguite dall’intervento del sindaco De Toni. Nello stesso contesto saranno lette le motivazioni delle Medaglie al Valor Militare conferite alle città di Cividale, Tolmezzo e Udine, con la partecipazione di studentesse e studenti, cui seguiranno gli interventi di Miriam Tomada ed Emiliano Giareghi, segretario generale della CGIL di Udine per CGIL-CISL-UIL territoriali. L’orazione ufficiale sarà affidata al professor Andrea Zannini, dell’università di Udine.

Le celebrazioni proseguiranno alle 11.30 con il corteo verso il Monumento alla Resistenza in piazzale XXVI Luglio, dove si svolgerà una nuova deposizione di corone. In questo secondo momento interverranno il Consiglio Comunale dei Ragazzi, studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Udine e il Coro Popolare della Resistenza. È inoltre prevista la deposizione di una corona presso la lapide che ricorda la Resistenza in via Luigi Moretti. Ad accompagnare il corteo saranno la Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli e la Nuova Banda di Orzano. Dalle ore 12.30 fino a sera, la celebrazione della Liberazione dal Nazifascismo si trasformerà in “Resistenza in festa”, un pomeriggio intero condito da musica, socialità e momenti di riflessione al parco Ardito Desio, dove non mancheranno punti ristoro e stand espositivi delle associazioni coinvolte nelle celebrazioni.

Accanto alla cerimonia istituzionale del 25 aprile, è previsto anche un articolato programma di deposizione delle corone nei luoghi della memoria cittadini tra il 23 e il 25 aprile, toccando monumenti, lapidi, scuole e cimiteri che custodiscono il ricordo dei caduti, dei partigiani, degli internati militari e delle donne e degli uomini che hanno contribuito alla liberazione dal nazifascismo. Un itinerario diffuso che restituisce alla celebrazione il suo significato più autentico: tenere viva, attraverso i luoghi, la coscienza civile della comunità.

Ecco il programma delle deposizioni delle Corone

Giovedì 23 aprile

Ore 10.00 – Monumento in ricordo della movm Salvo D’Acquisto, via Salvo D’Acquisto, aiuola spartitraffico all’incrocio con via Riccardo Di Giusto, alla presenza del vicesindaco Venanzi.

Ore 10.15 – Monumento in ricordo dei caduti della Divisione Acqui e Cefalonia e Corfù, via Cefalonia, aiuola spartitraffico, alla presenza del Vicesindaco Alessandro Venanzi.

Ore 10.30 – Ricordo dei Caduti del Corpo Italiano di Liberazione/Gruppi di Combattimento, via Montelungo angolo via Laipacco, alla presenza del Vicesindaco Venanzi.

Ore 10.50 – Cimitero Urbano, ingresso viale Firenze, lapide ai Caduti nei Lager (Monumento Internati Militari Lager Nazisti), alla presenza dell’Assessore Arcella

Ore 11.15 – Cimitero di San Vito, galleria di ponente, tomba Dormisch, tumulo 45 fra pilastro ponente, lapide a Gastone Valente “Enea”, alla presenza dell’Assessore Arcella.

Ore 11.30 – Cimitero di San Vito, in fondo al porticato di levante, sepolcro dei partigiani caduti della città, alla presenza dell’assessore Zini.

Ore 11.40 – Cimitero Urbano, ingresso viale Martini, lapide ai partigiani fucilati l’11 febbraio 1945, alla presenza dell’Assessore Zini.

Ore 12.00 – Lapide ai partigiani osovani Passerini e De Zorzi, fucilati il 29 aprile 1945, via Podgora, alla presenza dell’assessore Zini.

Ore 12.15 – Retro ex Tribunale, via Verdi angolo piazza I Maggio, lapide ai partigiani fucilati, tra cui Antonio Friz, alla presenza dell’Assessora Meloni.

Ore 12.30 – Monumento ai Finanzieri, Parco della Rimembranza, alla presenza dell’Assessora Meloni.

Ore 17.00 – Scuola elementare Fruch, via delle Scuole, Rizzi, alla presenza del Vicesindaco Venanzi.

Ore 17.30 – Monumento ai Martiri della Resistenza, cimitero Rizzi, alla presenza del Vicesindaco Venanzi.

Venerdì 24 aprile

Ore 15.00 – Lapide Mario Foschiani, tra via Vicenza e via Valdagno, Cussignacco, alla presenza dell’Assessore Pirone.

Ore 15.15 – Lapide dei Fratelli Rojatti, Paparotti, alla presenza dell’Assessore Pirone.

Ore 15.30 – Tomba ai caduti per la libertà, cimitero di Cussignacco, alla presenza dell’Assessore Pirone.

Ore 15.45 – Monumento caduti, piazza Giovanni XXIII, Cussignacco, alla presenza dell’Assessore Pirone.

Ore 16.00 – Caserma Berghinz, lapide a Giovanni Berghinz, alla presenza del vicesindaco Venanzi.

Ore 16.15 – Carceri giudiziarie, via Zara angolo via Spalato, alla presenza dell’Assessore Giacomello.

Ore 16.30 – Monumento ai Caduti nei Campi di Sterminio, Parco della Rimembranza, viale della Vittoria, alla presenza del vicesindaco Venanzi.

Ore 16.45 – Monumento alla Donna Partigiana, piazzale Cavedalis, alla presenza delle assessore Facchini e Dazzan.

Ore 18.00 – Lapide Caduti e dispersi nella Resistenza, via Leicht, Istituto Percoto, alla presenza del sindaco De Toni.

Ore 18.30 – Casa G.B. Periz, via A.L. Moro 47, alla presenza dell’Assessore Marchiol.

Ore 20.30 – Loggia del Lionello, piazza Libertà, lapide della motivazione della Medaglia d’Oro, alla presenza dell’assessore Giacomello

Sabato 25 aprile

Ore 9.00 – Monumento Cimitero Alleati, Tavagnacco, alla presenza del Sindaco De Toni.

Ore 10.30 – Tempietto di San Giovanni, piazza Libertà, alla presenza del sindaco De Toni.

Ore 12.00 – Monumento alla Resistenza, piazzale XXVI Luglio, alla presenza del sindaco De Toni.