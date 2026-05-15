Libri, “Trecento scosse di terremoto” il racconto dei pompieri

Si chiama “Trecento scosse di terremoto” ed è un viaggio dentro ai soccorsi durante il sisma che ha colpito il Friuli il 6 maggio del 1976 e in particolare dentro la macchina che ha prestato i soccorsi raccontata dal Prefetto Sandro Giomi.

Il volume è stato presentato nel corso delle celebrazioni del 50esimo anniversario dell’Orcolat dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dal figlio dell’autore Gioacchino Giomi Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quiescienza, accompagnato dal Direttore Regionale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia Luigi Giudice.

“Trecento scosse di terremoto” racconta i terribili giorni vissuti dal popolo friulano e fornisce una visione un po’ diversa in quanto Giomi era Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e Vice Commissario Straordinario, a fianco dell’Onorevole Zamberletti