Lingua Mater un viaggio tra le voci del mondo

È stato presentato oggi, nella chiesa di San Francesco a Udine, all’interno del festival Vicino/Lontano, il film documentario “Lingua Mater” del regista friulano Massimo Garlatti-Costa. Frutto di sei anni di ricerca tra Europa, Africa e Sud America, il film è un viaggio intimo e corale nelle emozioni e nelle identità linguistiche delle persone, alla scoperta delle lingue madri, patrimonio fragile e vitale di ogni comunità. Attraverso testimonianze raccolte in contesti geografici e culturali diversi, Lingua Mater racconta come le lingue minoritarie – spesso trascurate o minacciate – possano custodire valori universali e offrire chiavi di lettura contemporanee sul senso di appartenenza, amore, lavoro, fede e solidarietà.

“La lingua madre è il primo suono che un bambino impara a conoscere, rappresenta l’origine e l’appartenenza di un individuo e di un popolo in ogni parte del mondo – riporta il regista -. È un principio di diversità universale. Il documentario segue le rotte commerciali delle mastodontiche navi che solcano mari e oceani, collegando porti e popoli”.

Attraverso l’uso del container, infatti, uno dei simboli fisici della globalizzazione commerciale, il racconto trasmette sinteticamente informazioni e dati, amplificando la consapevolezza dello spettatore riguardo al grave pericolo che le lingue (minori e non) stanno affrontando in questo momento storico. “Il documentario, e il progetto in senso più ampio, raccontando la vita, le gioie e le difficoltà delle lingue meno diffuse, parlate da 200 persone o da milioni, mira a ispirare negli spettatori apertura mentale, riscoperta delle radici e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, con uno sguardo al presente e al futuro – specifica Garlatti Costa -. Attraverso testimonianze in lingua madre su temi universali come amicizia, lavoro, amore, fede e solidarietà, l’obiettivo è di ribaltare l’idea che le lingue locali non siano adatte a esprimere concetti contemporanei”. Come un viandante, il documentario percorrerà antichi sentieri, raccontando come un contadino friulano possa condividere valori e esperienze con un agricoltore basco, o come una donna slovena viva la stessa urgenza di tramandare la propria lingua di una parlante francoprovenzale in Puglia. Un viaggio nell’autenticità e nel vero senso di appartenenza a un’eredità viva e preziosa.

Il film documenta la lotta della comunità occitana in Spagna, Francia e Italia per difendere la propria lingua madre, in contesti culturali e politici molto diversi. Successivamente, narra la battaglia dei preti friulani che chiedono il riconoscimento del messale e della celebrazione liturgica nella loro lingua madre. Il documentario si sposta poi in Catalogna, dove affronta la questione della lingua catalana nel difficile contesto politico attuale, per poi arrivare in Africa, dove esplora le lingue tribali in un viaggio che va dal Togo, al Kenya, al Senegal, alla Nigeria. Il viaggio si conclude a Buenos Aires, in una piccolissima ma attiva comunità di friulani che cercano di mantenere viva la loro lingua e cultura.

“Lingua Mater” è co-prodotto dalla casa di produzione Belka Media e da Raja Films per la regia di Massimo Garlatti-Costa, ha avuto il sostegno dell’associazione LEM- Italia, Lingue dell’Europa e del Meditteraneo, del Fondo Audiovisivo del Fvg, della Film Commission del Fvg, dell’Università di Girona, dell’Università di Udine, della Regione Autonoma del Fvg e l’appoggio di numerose università nazionali e internazionali: Université Paris Sorbonne, Université de Paris, Université Bordeaux Montaigne, Università di Teramo, l’Università Federico II di Napoli, il Centro di ricerca sulla lingua e sui testi baschi IKER, la Maison des Sciences de l’Homme di Bordeaux, da Odellum, Osservatorio delle Lingue d’Europa e del Mediterraneo, la Société savante plurilingue et interdisciplinaire POCLANDE.