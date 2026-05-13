L’Orcolat raccontato attraverso la storia di Giada Messetti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalle rondini che non ci sono più al loro ritorno passando attraverso il coraggio e l’orgoglio del popolo Friulano, colpito dall’Orcolat ma capace di rialzarsi. Si chiama “Quando tornano le rondini – Friuli 1976: memorie di un terremoto” ed è il libro scritto da Giada Messetti presentato alla camera dei deputati grazie all’onorevole Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro.Messetti ha parlato di un omaggio alla regione in un testo che «parla di vita e non di morte perché nel mio girare il mondo mi sono resa conto che tra chi ha meno di 50 anni non esiste memoria di questo importante evento storico». Messetti intreccia la memoria collettiva con la sua personale visto che sua mamma, Mila Brollo, perse tutto ma conobbe suo marito Augusto e papà di Giada arrivato per prestare soccorso.Rizzetto ha sottolineato come «Oggi più che mai abbiamo il dovere morale e civile di custodire quella memoria e di trasmetterla alle nuove generazioni».Dopo i saluti del sindaco di Gemona Roberto Revelant il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha evidenziato il forte impegno del popolo friulano «Un modello straordinario dove c’è stata questa collaborazione che devo dire, a livello istituzionale, è stato il primo caso di federalismo sviluppato, dove non soltanto è stato dato potere alla Regione ma a sua volta è stato dato ai sindaci».