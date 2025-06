Lotta alle mafie, a Udine ricordato il giornalista Siani, ucciso a 26 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Morire a 26 anni solo per degli articoli di giornale, per aver scritto la verità sulla camorra. Perché le mafie, come rivelò il pregiudicato Carmelo Vasta, avevano più paura dei giornalisti che dei giudici. È successo a Giancarlo Siani nel settembre del 1985, quarant’anni fa. Una tragedia che ha generato indignazione e spinto tante persone a impegnarsi per dire no alla criminalità organizzata. Ed è un’eredità raccolta anche dall’Osservatorio antimafia del Friuli Venezia Giulia, che assieme al Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine e all’associazione Libera ha organizzato a Udine una giornata di confronto sulla figura di Siani, in collaborazione con Comune di Udine, Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e Ordine degli avvocati di Udine.

“Chi ha ordinato la morte di Siani – ha osservato Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale – aveva l’obiettivo di metterlo a tacere. E noi invece lo stiamo ricordando qui oggi, a quarant’anni di distanza, e questo significa che quel tentativo è miseramente fallito”. La sua vita diventi allora patrimonio collettivo per spingere ciascuno di noi, ognuno nel proprio ruolo, a lavorare con libertà, rifiutando ogni tipo di intimidazione”.

Barbara Clama, presidente dell’Osservatorio antimafia, ha spiegato perché, a dispetto delle relazioni tutto sommato rassicuranti di Corte d’Appello e Dia, parlare di camorra e criminalità organizzata in Friuli Venezia Giulia non sia fuori contesto. La criminalità organizzata oggi vuole passare sotto traccia, non destare allarme sociale, confondersi nell’economia reale, e allora è importantissima l’informazione e il ruolo dei giornalisti nel denunciare le situazioni sospette”.

All’assise ha partecipato, nell’ambito del dibattito moderato dalla giornalista Luana De Francisco, anche l’ex procuratore distrettuale antimafia di Trieste, Antonio De Nicolo, a cui sono state affidate le conclusioni.