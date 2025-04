Magnano in Riviera celebra la 48ª Fieste de Patrie dal Friûl

In occasione della 48ª edizione della Fieste de Patrie dal Friûl, il Comune di Magnano in Riviera, in collaborazione con ARLeF – l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana – ha organizzato due eventi pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età, valorizzando la lingua e la cultura friulana.

Il primo appuntamento, in programma lunedì 7 aprile, è dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria del comune. Protagonista della giornata sarà la conduttrice di Maman, la trasmissione televisiva per bambini in marilenghe trasmessa su Telefriuli, Daria Miani. I più piccoli potranno divertirsi con laboratori interattivi, video e canzoncine in friulano, apprendendo in modo coinvolgente e giocoso.

Sabato 12 aprile, invece, sarà il momento del teatro con la commedia-musical “I Cuars dal Mus”, portata in scena dall’associazione culturale Parcè no? di Montenars. Grazie alla collaborazione con la Pro Billerio, lo spettacolo si terrà alle 20:30 presso la sala sociale di Billerio, offrendo una serata di intrattenimento e cultura all’insegna della lingua friulana.

Queste due iniziative si aggiungono alle numerose proposte culturali e di approfondimento promosse dall’Assessorato alla Cultura solitamente ospitate nella biblioteca comunale. Un luogo che negli ultimi tempi è tornato a essere uno spazio vivo e aperto ai cittadini, ospitando presentazioni di libri, incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla salute, oltre a laboratori per bambini e adulti.