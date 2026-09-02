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A Magnano in Riviera il docufilm che racconta l’Orcolat

Dialoga con i cittadini il giornalista Toni Capuozzo
Redazione
Autore: Redazione

Nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli, Magnano in Riviera affida alla voce dei suoi cittadini il racconto di una delle pagine più profonde della propria storia. Domenica 6 settembre, alle ore 20, al Castello di Prampero, l’Amministrazione comunale presenterà il docufilm “1976-2026. L’Orcolat a Magnano in Riviera”, un viaggio tra ricordi, testimonianze e memoria collettiva.

Protagonisti sono gli abitanti che vissero in prima persona il sisma del 1976, chiamati a raccontare esperienze, paure, scelte e ricordi rimasti impressi nella memoria. Le interviste sono state raccolte dai ragazzi della Consulta Giovanile del Comune di Magnano in Riviera, sotto la supervisione del vice sindaco Luciana Idelfonso. La regia è di Giancarlo Virgilio, mentre la colonna sonora, composta da Barbara Sabbadini.
«Il docufilm restituisce non soltanto il racconto della tragedia, ma anche quello del profondo legame degli abitanti con il proprio paese, della volontà di non abbandonare le proprie case e della forza con cui la comunità seppe affrontare i mesi difficili del terremoto e della ricostruzione. Un racconto corale che, a cinquant’anni di distanza, consegna alle nuove generazioni la memoria di chi c’era e di chi contribuì a far rinascere il territorio», sottolinea Carlo Michelizza, sindaco di Magnano in Riviera.

Alla serata parteciperà il giornalista Toni Capuozzo, che dialogherà con il pubblico intrecciando la propria esperienza e i propri ricordi del terremoto con le testimonianze dei cittadini di Magnano in Riviera, in un confronto tra memoria personale e memoria collettiva. Nel corso della serata sarà inoltre proiettato il videoclip della canzone “I ragazzi del‘76” ideata in occasione dei cinquant’anni dal sisma con le voci del coro Musicanova. Protagonista delle immagini sarà anche il murale realizzato dall’artista Simone Mestroni e dedicato ai bambini che vissero in prima persona la tragedia del 1976, un ulteriore tassello del percorso con cui Magnano in Riviera ha scelto di custodire e trasmettere la memoria del terremoto alle nuove generazioni.

Prima dell’evento sarà inoltre possibile visitare al Castello di Prampero la mostra “Afro al Castello di Prampero: l’Atelier del Silenzio (1961-1976)”, realizzata in collaborazione con Fondazione Syncretika.

In caso di maltempo, la presentazione del docufilm si terrà nella Sala polifunzionale di via Montessori di Magnano in Riviera.

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