Cultura

“Male necessario”, a Rivignano Teor Marco Masini

Grande concerto in piazza Nuova Agorà del Friuli a luglio. Sarà l'unica data in regione
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Marco Masini è pronto a tornare in regione. Il cantautore fiorentino farà tappa il 13 luglio, alle 21, nella piazza Nuova Agorà del Friuli di Rivignano Teor, unica data regionale del tour “Marco Masini – Live 2026”.

Lo spettacolo proporrà i grandi successi che hanno segnato oltre 35 anni di carriera – da “T’innamorerai” a “Bella stronza”, da “Vaffanculo” a “L’uomo volante” – insieme ad alcuni brani del nuovo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”, uscito il 6 marzo. Tra i pezzi più recenti anche “Male necessario”, presentato al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fedez e premiato per il miglior testo.

Il concerto, organizzato da Azalea Sound con il Comune di Rivignano Teor, la Regione e PromoTurismo FVG, sarà il momento centrale di un weekend dedicato a musica e street art nella nuova piazza cittadina. I biglietti saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 11 di giovedì 12 marzo.

“Dopo molti anni di assenza di concerti di grande rilievo, il nostro comune ospiterà un evento musicale straordinario con un artista di fama nazionale”, ha commentato orgoglioso il sindaco di Rivignano Teor, Fabrizio Mattiussi. “Marco Masini è un artista molto seguito nella nostra zona e si è recentemente distinto classificandosi ai primi posti dell’ultimo Festival di Sanremo. La sua presenza rende questo evento ancora più speciale.“

