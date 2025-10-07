  • Aiello del Friuli
Bon complean Maman! In arrivo la nuova stagione, si festeggiano i 10 anni della trasmissione

Il 10 ottobre, su Telefriuli, ritorna la trasmissione tv in lingua friulana che ARLeF dedica ai più piccoli
Redazione
Autore: Redazione

Sta per iniziare una nuova stagione Maman! e sarà davvero speciale. La trasmissione televisiva che accompagna i bambini alla scoperta della lingua friulana e del Friuli spegne 10 candeline! Sarà una stagione piena di allegria e divertimento. La data da segnare sul calendario è venerdì 10 ottobre, alle 18.30, quando Daria Miani, il suo inseparabile gatto Vigji e Desiree Chiappo Debegnach, la simpatica “vicina di casa”, torneranno su Telefriuli (canale 11 dt) per la gioia di tantissimi bambini. Fino al prossimo giugno, Maman! terrà loro compagnia ogni venerdì, sempre alle 18.30, e in replica la domenica, alle 7 e alle 13.

La trasmissione televisiva è frutto della co-produzione fra l’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e Telefriuli. Un programma che, attraverso divertimento, narrazione e gioco, espone i più piccoli al plurilinguismo e ai tanti vantaggi cognitivi e comunicativi che derivano dall’utilizzo di più lingue fin dalla tenera età.

Con gioia e leggerezza, Daria e Desiree regaleranno ai piccoli telespettatori avventure speciali, momenti di gioco e tanto intrattenimento con musica, cartoni animati, letture originali e della tradizione. Il divertimento educativo è assicurato da rubriche di successo quali “Fasìn un zûc”, che coinvolge i bambini con giochi a quiz e indovinelli, e “La cusine Bete“, che vede protagonista l’eccentrica “cugina” di Daria Miani (alias Daria stessa). Sarà lei a condurre piccoli esperimenti, mini-laboratori che spiegano come realizzare simpatici lavoretti e a raccontare tante curiosità sul Friuli ma anche su altri paesi del mondo, le loro culture e le loro lingue.

Tra le novità della decima stagione, c’è in particolare un nuovo cartone animato che piacerà tantissimo ai bambini più piccoli: è “Spiçut il riçut”. Racconta le avventure e le emozioni di un piccolo, dolcissimo riccio e dei suoi amici, trasportando i bambini nel mondo degli animaletti del bosco.

Alla realizzazione della trasmissione Maman! partecipa un nutrito gruppo di professionisti: responsabile della produzione è William Cisilino, mentre la regia è di Martina Beraldo; il programma è scritto da Francesca Battistutta, Daria Miani, Sabina Pituello e Eva Zucchiatti e la consulenza linguistica è affidata allo Sportello regionale per la lingua friulana. Le musiche originali sono di Flaviano Miani e Daria Miani mentre l’animazione della sigla è di Tommaso Ravo. Al progetto collaborano Veronica De Giorgio, Giulia Della Mora e Gaia Riabiz.

Tutte le puntate della decima stagione della trasmissione saranno disponibili anche sulla tv on demand di Telefriuli così come sul canale YouTube e sul sito dell’ARLeF, dove sono già presenti le ben 260 puntate delle precedenti stagioni. Sul sito, inoltre, i bambini troveranno anche altri simpatici contenuti su Maman!.

//

E je daûr tacâ une gnove stagjon di Maman! e e sarà pardabon speciâl. La trasmission televisive che e acompagne i fruts ae scuvierte de lenghe furlane e dal Friûl e distude 10 cjandelutis! E sarà une stagjon plene di ligrie e di divertiment. La date di tignî iniments e je chê di vinars ai 10 di Otubar aes 18.30, cuant che Daria Miani, cul so inseparabil tui Vigji, e Desiree Chiappo Debegnach, la simpatiche “vicine di cjase”, a tornaran su Telefriuli pe gjonde di cetancj fruts. Fin al prossim mês di Jugn, Maman! ur fasarà compagnie ogni vinars, simpri aes 18.30 e, in repliche, la domenie aes 7 e aes 13.

La trasmission televisive e je une coproduzion tra la ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e Telefriuli. Al è un program che, cul divertiment, la narazion e il zûc al espon i plui piçui al plurilinguisim e ai tancj vantaçs cognitîfs e comunicatîfs che si àn cul doprâ plui lenghis fin di piçui.

Cun gjonde e ligrie, Daria e Desiree a regalaran ai piçui telespetatôrs aventuris speciâls, moments di zûc e tant intratigniment cun musiche, cartons animâts, e cu la leture di contis origjinâls e de tradizion. Il divertiment educatîf al è garantît di rubrichis di sucès tant che “Fasìn un zûc”, che e cjape dentri i fruts cun cuesîts e induvinei e “La cusine Bete”, che e à come protagoniste la estrose “cusine” di Daria Miani (ven a stâi Daria stesse). Je e proponarà piçui esperiments, mini-laboratoris cun lavoruts simpatics e e contarà ancje tantis curiositâts sul Friûl, ma ancje su altris Paîs dal mont, su lis lôr culturis e lis lôr lenghis.

Tra lis novitâts de decime stagjon al è in particolâr un gnûf carton animât che al plasarà une vore ai fruts plui piçui: “Spiçut il riçut”. Al conte lis aventuris e lis emozions di un riçut une vore dolç e dai siei amîs, puartant i fruts tal mont des besteutis dal bosc.

La trasmission Maman! e je metude adun di un grup di professioniscj di alt nivel: il responsabil de produzion al è William Cisilino, la regjie e je di Martina Beraldo, il program al è scrit di Francesca Battistutta, Daria Miani, Sabina Pituello e Eva Zucchiatti e la consulence linguistiche e je curade dal Sportel Regjonâl pe Lenghe Furlane. Lis musichis origjinâls a son di Flaviano Miani e Daria Miani e la animazion de sigle e je di Tommaso Ravo. Al progjet a colaborin Veronica De Giorgio, Giulia Della Mora e Gaia Riabiz.

Dutis lis pontadis de stagjon numar 10 di Maman! a saran disponibilis ancje te tv on demand di Telefriuli, tal canâl YouTube e tal sît de ARLeF, là che si puedin za cjalâ lis 260 pontadis des stagjons passadis. Cun di plui, tal sît i fruts a podaran cjatâ tancj altris contignûts simpatics su Maman!

