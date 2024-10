“Maman!”: in arrivo la nuova stagione su Telefriuli

Sta per partire una nuova e divertentissima stagione di Maman!: la trasmissione televisiva in lingua friulana, frutto della co-produzione fra l’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e Telefriuli. Un prodotto che, attraverso divertimento, narrazione e gioco, espone i più piccoli al plurilinguismo e ai tanti vantaggi cognitivi che derivano dall’utilizzo di più lingue fin dalla tenera età.

La data da segnare è quella di venerdì 11 ottobre. Come ormai avviene da nove edizioni, Daria Miani, insieme al suo amato e inseparabile gatto Vigji, tornerà sul piccolo schermo tutti i venerdì alle 18.30 e in replica la domenica alle 7 e alle 13 (Telefriuli – canale 11 dt), per intrattenere i bambini dai 4 agli 8 anni.

Tra le novità della stagione, è da segnalare la presenza di Desiree Chiappo Debegnach, simpatica “vicina di casa” della conduttrice. Insieme proporranno un mix di intrattenimento educativo, spazi dedicati al gioco e momenti di svago attraverso cartoni animati, letture e musica.

Confermate invece le rubriche divertenti e stimolanti, come “Fasìn un zûc” che coinvolge i bambini con giochi a quiz; “La cusine Bete“, l’eccentrica “cugina” di Daria Miani (alias Daria stessa), che proporrà ai bimbi piccoli esperimenti, mini laboratori per realizzare simpatici lavoretti così come tante curiosità legate al Friuli, e non solo. Torna pure la rubrica “Zuìn cu lis lenghis” con i giovanissimi Max e Leo. I due fratelli, che parlano fluentemente inglese, friulano e italiano, interagiranno in maniera giocosa con Daria, insegnando ai più piccoli tante parole in inglese e il loro corrispettivo in lingua friulana.

E poi, immancabile lo spazio per i cartoni animati, tra cui “I Numaruts”, versione friulana di “Numberblocks”, la nota serie della BBC che facilita i più piccoli nell’apprendimento delle tabelline.

Tutte le puntate della nona stagione Maman! – che si protrarrà fino a giugno – saranno disponibili anche sulla tv on demand di Telefriuli così come sul canale YouTube e sul sito dell’ARLeF, dove sono già presenti le puntate delle precedenti stagioni. Sul sito, inoltre, i bambini troveranno anche altri simpatici contenuti su Maman!.