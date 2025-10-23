‘Margherita Hack e la Luna’, il concorso per le scuole nel nome dell’astrofisica

E’ stato presentato a Gorizia il concorso per studenti “Margherita Hack e la Luna” dedicato dall’astrofisica vissuta a Trieste e incentrato sul tema della Luna, promosso dall’organizzazione Radici&Futuro, sostenuto dalla Regione nell’ambito del progetto “Viva Marga”. Nell’aula magna della facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche dell’ateneo si sono dati appuntamento studenti di Gorizia, Trieste, Cormons, Capodistria, Rovigno e Pola per un totale di circa un migliaio, contando anche quanti si sono videocollegati da scuole d’Italia, Austria e Balcani. Il concorso a premi è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Trieste, Gorizia, Firenze – dove la scienziata nacque e si formò – e di località estere dove si insegna l’italiano