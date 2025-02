Mattarella torna a Gorizia il 15 marzo per ritirare il 25o Premio “Ss. Ilario e Taziano”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sergio Mattarella sarà nuovamente a Gorizia sabato 15 marzo per ritirare assieme all’ex Capo di Stato sloveno Borut Pahor il premio “Ss. Ilario e Taziano”, riconoscimento promosso dal Comune assieme a tutta una serie di realtà del territorio e giunto alla sua 25a edizione. Il premio, che prende il nome dai santi patroni del capoluogo isontino, viene assegnato ogni anno a persone, enti, associazioni o società senza finalità di lucro o politiche che, attraverso la propria opera o attività nel campo civile, economico, culturale, artistico, religioso o sociale, abbiano onorato e fatto conoscere e apprezzare il nome di Gorizia in Italia e all’estero. In questo caso si vogliono evidenziare gli sforzi fatti dai due leader per superare ogni divisione imposta al territorio transfrontaliero da una storia novecentesca fatta da confini e sofferenze. La cerimonia di consegna avrà luogo alle 11.30 di sabato 15 marzo all’Auditorium di via Roma: per Mattarella sarà un ritorno in città a poco più di un mese di distanza dall’inaugurazione di Go 2025 nella splendida cornice di piazza Transalpina, quando il presidente diede il via alla Capitale europea della Cultura assieme all’omologa slovena Natasa Pirc Musar.