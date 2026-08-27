Medioevo a Valvasone, Rievocazione tra storia e treni d’epoca

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un viaggio nel tempo che incontra la mobilità sostenibile: dal 3 al 6 settembre Valvasone Arzene tornerà a indossare gli abiti d’epoca per la 34esima edizione di Medioevo a Valvasone. Organizzata dal Grup Artistic Furlan, la manifestazione trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico diffuso con oltre 150 appuntamenti, un migliaio di figuranti, 13 taverne ed esibizioni tematiche tra musica, teatro e antichi mestieri.

Il filo conduttore di quest’anno, intitolato “Orcolat – Il risveglio della Terra”, intreccia la memoria del terremoto del 1348 con il cinquantesimo anniversario del sisma del 1976, prendendo spunto dal mito del gigante friulano che dorme sotto terra per celebrare la forza, la solidarietà e la capacità di rinascita della comunità.

La grande novità dell’edizione 2026 risiede nella mobilità esperienziale: domenica 6 settembre debutterà infatti il treno storico “Città del Medioevo”, formato da carrozze d’epoca “Centoporte” degli anni ’30 e dotato di vagone per il trasporto gratuito delle biciclette. Con partenza da Trieste Centrale alle 8.22 e fermate a Gorizia e Udine, il convoglio raggiungerà Casarsa della Delizia, da dove i viaggiatori proseguiranno verso Valvasone a bordo di navette dedicate.